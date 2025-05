L'informatica in casa

Con l’informatica quantistica sarà possibile ottimizzare la gestione energetica delle abitazioni, risparmiando denaro e migliorandone l’impatto ambientale. A farlo sapere un nuovo studio guidato dalla Cornell University, che ha condotto esperimenti computazionali utilizzando i dati di due edifici del campus. La strategia Mpc quantistica ha ottenuto un miglioramento del 6,8 per cento dell’efficienza energetica rispetto alla Mpc deterministica ed ha portato a una significativa riduzione annua del 41,2 per cento delle emissioni di carbonio. Inoltre la ricerca ha dimostrato una buona adattabilità: è riuscita a regolare i carichi di riscaldamento e raffreddamento in risposta alle variazioni di temperatura ambiente, mantenendo il comfort interno ed ottimizzando al contempo il consumo energetico.