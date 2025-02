L'inquilino non ha pagato una mensilità Posso trattenere il deposito cauzionale?

Il mio inquilino ha omesso di pagare una mensilità di canone e ha lasciato la casa con vari danni; ho quindi trattenuto il deposito cauzionale nonostante il conduttore ne richiedesse il rimborso al momento della riconsegna dell’abitazione; mi è stato notificato un decreto ingiuntivo per ottenere il rimborso del deposito cauzionale. Cosa devo fare? Presumo non sia stata assistita da un legale durante la fase di validità del contratto (durate la quale avrebbe potuto azionare la procedura di sfratto per morosità seppur per un canone insoluto) o durante la fase di rilascio di immobile, al fine di redigere il verbale di riconsegna e concordare con l’inquilino eventuali reciproche compensazioni. Un accordo scritto al momento della riconsegna della casa avrebbe posto fine alla insorgenda vertenza. Oggi si trova in condizione di doversi rivolgere a un legale per opporsi al decreto ingiuntivo, incardinando un giudizio finalizzato a contrastare la richiesta di rimborso del deposito cauzionale e vedersi riconosciuto il suo diritto di credito (risarcimento danni e una mensilità di canone).Dovrà quindi fornire al suo legale le fotografie inerenti lo stato della casa al momento della riconsegna, possibilmente con data certa, i preventivi/fatture per i ripristini, eventuale corrispondenza tra le parti, e attendere l’esito del giudizio con la sua naturale alea di rischio, che presumibilmente durerà circa 2 anni. Per una futura occasione il suggerimento è di verificare lo stato dei locali prima della fine della locazione, e valutare in quel contesto eventuali azioni e accordi. Avv. Anna Maria Cesari Consulente Confabitare