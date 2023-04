L’italiano più amato Silenzio e vicinanza Così Mattarella ha conquistato il Paese

di Simone

Arminio

"Eh, Giovanni. Non vado dal barbiere neanche io. Quindi...". È l’immagine che, più di tutte, in questi otto anni in compagnia di Sergio Mattarella, mantiene ancora un posto speciale nel cuore degli italiani. È il 28 marzo 2020. L’Italia è sprofondata nell’incubo Covid. Siamo tutti chiusi in casa da quasi venti giorni. Migliaia di famiglie piangono i propri morti senza neppure poterli vedere. I negozi sono serrati, gli uffici pure, non si può uscire per strada, la vita è sospesa. Nella noia e nell’angoscia di quei giorni, il Quirinale decide di fare uno strappo (non da poco, vista l’istituzione) al protocollo ufficiale, e fa circolare i fuorionda del drammatico messaggio del Presidente della Repubblica alla Nazione, il 5 marzo.

Nelle case, attraverso i tg, gli schermi dei computer e quelli dei cellulari, appare dunque il presidente Mattarella che si impappina, chiede di ripetere la registrazione e al consigliere per la Comunicazione Giovanni Grasso (un’altra istituzione, a suo modo: lo vediamo entrare e uscire al fianco delle delegazioni durante le consultazioni politiche, che in questo Paese si susseguono fin troppo spesso), a Grasso, si diceva, che gli fa notare di avere un ciuffo fuori posto, con un sorriso sornione risponde che, sì, ha i capelli lunghi perché non va dal parrucchiere, come tutti gli italiani in quei giorni.

Il presidente primo tra tutti, non è quello il senso? Pari tra i pari, trasfigurato nel suo ruolo eppure umano, quotidiano, normale. Come quando ride ascoltando Benigni a Sanremo o sta al gioco degli interlocutori che lo placcano negli eventi pubblici con aneddoti o battute.

Gli italiani, da quando ha varcato la prima volta, silente ed emozionato, il 3 febbraio 2015, la soglia del Quirinale, automaticamente lo amano. Un amore immutato da allora: l’ultimo sondaggio di gradimento (Euromedia, 13 marzo 2023) ha confermato che 6 italiani su 10 ne appreza l’operato. Non male dopo otto anni e due mesi. Non è ancora presidente di più lungo corso: il suo predecessore, Giorgio Napolitano, il primo degli inquilini del Colle ad accettare un secondo mandato, è arrivato a otto anni e 8 mesi, poi si è dimesso. Ma Sergio Mattarella nei giorni convulsi dell’ultima elezione, di fronte allo stallo delle grandi alleanze, con i leader di tutti gli schieramenti sono andati a pregarlo di rivedere il suo no è stato chiaro: se secondo mandato dev’essere, lo farò tutto.

Fu una clausola, la sua, che chi lo conosce sa essere dettata esclusivamente dal profondo rispetto della Costituzione a cui ha dedicato una vita Prima da studente di Legge, poi da ricercatore di Diritto Costituzionale, quindi da professore, da politico e poi da giudice della Consulta. E cioè: la Carta dice che il mandato dura sette anni. Un secondo mandato sarebbe meglio non farlo, ma se si deve, non si avalli la prassi di un mandato a tempo, di un inquilino del Colle che da arbitro si trasforma in lavoratore subordinato alle dipendenze della politica. Il Quirinale non è secondo a nessuno, sia chiaro, e non agisce in funzione di niente e nessuno che non siano il popolo e la Costituzione. Questo è il grande insegnamento che Sergio Mattarella ha consegnato all’arco parlamentare accettando la sua rielezione. Un atto d’amore e di rispetto nei confronti dell’unico baluardo che gli italiani sentono di avere, anno dopo anno, di fronte alla caducità di partiti, coalizioni, governi e mandati di ogni tipo.

Dunque, è amato. Sei italiani su dieci lo apprezzano e il 22,2% di loro (Sondaggio QuorumYoutrend dello scorso anno) crede che sia stato finora il migliore dei presidenti della Repubblica della Storia repubblicana. Secondo soltanto a Sandro Pertini, indicato dal 36,4 degli intervistati, ma va beh, stacce, come direbbero a Roma. Considerato che terzo sul podio è il pur amato Carlo Azeglio Ciampi, fermo però inesorabilmente al 5,3%.

Due stili così diversi, quelli tra Pertini e Mattarella. Tanto estemporaneo ed esuberante il primo, quanto misurato e taciturno il secondo. Una cifra che pure nulla ha a che vedere con l’assenza di empatia o di cura ma ne è, anzi, l’esatto contrario.

Una sfida alla verbosità, all’ansia di indignazione, alla corsa all’opinione, che dalle parti del Colle si combatte ogni giorno. L’idea, vincente, che si possa dire tutto senza sbrodolarsi, e si possa stare vicini agli italiani e alle istituzioni come si fa tra partenti, semplicemente con uno sguardo di comprensione e una mano ferma quando serve. Gli esempi non si contano. Ne valga uno su tutto. Strage di Cutro. Un centinaio di morti in mare, decine di bambini, un macigno di responsabilità etiche e morali da parte dell’Occidente, dell’Europa, dell’Italia. Mattarella arriva davanti al palasport colmo di bare. Entra senza telecamere, prega, parla coi familiari, esce. Non dichiara nulla: il suo dolore e la sua rabbia aderiscono perfettamente a quelle degli italiani, e sarebbe superfluo aggiungere altro.

Infine c’è il presidente di casa. Quello che aspetta la sua elezione davanti alla tv in salotto con le mani dietro la schiena, attorniato dai parenti. Quello che, avendone dimestichezza coi nipoti, risponde alle domande dei bambini nelle scuole prendendole estremamente sul serio. Quello che al programma tv Propaganda Live che ironizza in diretta sulla porta del suo ufficio sempre più pericolante durante le consultazioni del governo Conte I, risponde con una lettera, vera, dicendo che avrebbe provveduto a chiamare un falegname (e poi, effettivamente, lo fa). Mattarella che risponde alle ennesime polemiche sul senso del 25 aprile scandendo uno slogan da piazza che con la sua voce diventa inattaccabile: "Ora e sempre Resistenza". Mattarella genuino, pane al pane. Proprio come i romagnoli.