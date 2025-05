Lo sprint c’è ma la strada è lunga

Anche l’Italia, così come gli altri paesi membri dell’Unione Europea, è chiamata a dare una scossa decisiva in materia di sostenibilità abitativa, adottando rigorosamente la Direttiva europea “Case Green”, che ha l’obiettivo di riqualificare il patrimonio edilizio nazionale per centrare i target ambientali fissati dall’UE entro il 2030. Ma a che punto è il nostro Paese? Dal 2020 al 2023 sono stati fatti passi avanti, ma oltre la metà delle abitazioni resta ad oggi in classi energetiche basse, soprattutto nelle aree climaticamente più esposte. Il cambiamento richiede interventi mirati, risorse adeguate e un nuovo cambio di passo da parte delle famiglie, che devono affrontare gli alti costi iniziali per adeguarsi alle linee guida date dal parlamento Europeo. Per il comparto edilizio, però, lo scenario appare positivo: l’adeguamento normativo potrebbe stimolare innovazione, occupazione e rilancio economico.