Locazioni a Canone Concordato: rinnovato l’accordo

Confabitare, Unioncasa e Assocasa (CUA) hanno rinnovato l'Accordo Territoriale di Roma per le Locazioni a Canone Concordato. Finalmente è stata fatta chiarezza su tutti gli aspetti controversi o finora mal compresi di tale tipo di locazioni, non ultima la terminologia, spesso utilizzata in modo confuso. Quindi sono stati effettuati dei focus sul significato di Contratto "Non Assistito" e "Assistito"; sulla differenza tra "assistenza alla stipula" e consulenza sul testo contrattuale / precalcolo del canone; sulla differenza tra Attestazione di Rispondenza e Scheda Calcolo Canone. Il nuovo Accordo, si è spinto fino a prevedere ben 12 "Contratti-Tipo", combinando ciascuna delle tre tipologie contrattuali con le varie opzioni possibili. Fra le novità sono state aggiornate le fattispecie di transitorietà speciali introdotte nel 2020 per effetto del Covid, di regola non applicabili, ma che entrano in vigore nel caso di Stato di Emergenza Nazionale; non è più necessario, nel caso di alloggi completamente arredati, inviare all'Organizzazione l'Inventario "ai fini dell'Attestazione"; nei casi particolari per i quali è previsto un supporto bilaterale, non è più necessario ricorrere al Contratto Assistito, ma è sufficiente un’Attestazione Bilaterale. Una delle novità più importanti per gli studenti è poi poter stipulare un Contratto "lungo" (2 anni + 2, fino a 3 anni + 3), quale alternativa alle locazioni turistiche. Il nuovo Accordo si applica ai Contratti che saranno sottoscritti dal 4 settembre 2023.