Logistica e futuro. Le chiavi dello sviluppo. Un secondo accesso farà la differenza

Infrastrutture: il potenziamento è indispensabile per un ulteriore sviluppo della realtà portuale ravennate. E si guarda al futuro ragionando infatti di infrastrutture sia ferroviarie che viarie, con i due scali merci in sinistra e destra Candiano.

Per il primo i lavori partiranno nel 2024 e la conclusione è prevista nel 2026 con un investimento di 18 milioni. Per il secondo, che prevede un impegno finanziario di 26,5 milioni, il progetto sta per essere ultimato. Ci sono poi l’allargamento e l’adeguamento dell’Adriatica, ovvero sul Semianello di Ravenna, e gli interventi sulla Statale 67 Ravegnana da Classe al porto.

Dal 2007 inoltre si discute, a Ravenna, di una seconda via d’accesso al porto. E se finora non si è arrivati a risultati concreti è soprattutto per il ritardato esame della legge regionale relativa alla Zona Logistica Semplificata.

Eppure una seconda via d’accesso cambierebbe profondamente la realtà, basti pensare a quello che accade quando, ad esempio, si verifica un incidente e la Classicana viene bloccata, così come l’ingresso e l’uscita dal porto San Vitale. Per non parlare delle lunga file che di conseguenza si sviluppano in via Trieste e su buona parte del traffico cittadino.

La realizzazione di una seconda strada è urgente, anche per questo il Gruppo Sapir continua a dare la propria disponibilità nella realizzazione perché, ha più volte sottolineato il presidente Riccardo Sabadini, si tratta di un’opera assolutamente strategica "per l’avanzamento della sicurezza nel porto, oggi potenzialmente limitata dall’unicità di accesso". Una seconda strada servirebbe a rendere più efficiente il transito delle merci e ad agevolare la mobilità dei lavoratori aumentandone gli standard di sicurezza.

Il Piano Operativo Comunale di Logistica 1 del 2010, prevede una strada che collega via Canale Molinetto con il porto passando sotto via Trieste, creando di fatto il secondo accesso, e Sapir ha presentato al Comune il progetto, che comporta diversi milioni di investimento. Ma il livello del terreno su cui sorgerà la ‘Logistica 1’, per un’estensione di 46 ettari su cui la società si espanderà, deve essere alzato di un metro con il materiale proveniente dalle due casse di colmata che si affacciano sulla Pialassa del Piombone, su cui sorgerà l’impianto di trattamento dei fanghi.

Il progetto dell’impianto è in conferenza dei servizi e questo passaggio condiziona i tempi del riempimento dell’area su cui secondo il progetto è previsto il passaggio della seconda strada di accesso.

Se il Governo accelera la procedura di verifica costituzionale della legge della Regione Emilia Romagna che prevede la Zona Logistica Semplificata, si ridurrebbero sensibilmente i tempi, oltre a offrire varie agevolazioni alle aziende e a creare una zona di sicuro interesse degli investitori.