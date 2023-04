Macfrut, passerella per la fiera "Mostreremo a Mattarella l’eccellenza dell’ortofrutta"

di Luca

Ravaglia

Un’eccellenza della filiera ortofrutticola italiana nel mondo. A suggellare il ruolo di Macfrut come catalizzatore internazionale di un intero settore, in occasione dei primi 40 anni di vita della fiera, c’è una preziosissima medaglia che scriverà la storia della città. Il 2 maggio, alla vigila dell’apertura della rassegna organizzata nei padiglioni di Rimini Expo Center da Cesena Fiera, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella trascorrerà la mattina nel centro storico di Cesena, proprio con l’intento di toccare con mano l’eccellenza rappresentata dalla manifestazione. "Siamo onorati e anche emozionati in vista di un appuntamento di grandissimo prestigio – commenta il presidente di Macfrut e Cesena Fiera Renzo Piraccini – La visita del Capo dello Stato è un riconoscimento al ruolo di Macfrut e per questo risultato è doveroso ringraziare per il loro impegno prima di tutto il sindaco Enzo Lattuca e il consigliere regionale Massimo Bulbi, che si sono spesi in prima persona e con grande impegno per rendere possibile la visita".

In effetti la prima tappa di Mattarella in città prevederà proprio il contatto con una delegazione di 26 imprenditori ortofrutticoli, per lo più cesenati, che hanno fatto la storia di Macfrut e che presenteranno le loro eccellenza in una serie di stand che saranno allestiti in piazza della Libertà.

Piraccini, sarà un’anteprima senza precedenti.

"Faremo il massimo per trasmettere l’idea della fiera e di ciò che rappresenta per il nostro territorio, partendo dalle importanti implicazioni internazionali. A fianco degli stand allestiremo anche due pannelli nei quali racconteremo la storia di Macfrut, dalla sua nascita a oggi".

Compreso il trasferimento da Cesena a Rimini della fiera.

"Avvenne nel 2015 e al tempo ci furono contestazioni da parte di chi temeva che la città avrebbe perso una delle sue eccellenze".

Come sono andate le cose? "Parlano i fatti: in un anno ci sono 365 giorni, durante tre di questi Macfrut è a Rimini, negli altri 362 è a Cesena. Non a caso Mattarella arriverà qui in città e non in riviera. E i legami col territorio sono rimasti saldissimi".

Qualche esempio?

"Solo per citare alcuni aspetti, tutti i servizi di accompagnamento delle delegazioni da e per la fiera sono coordinati dalla Cooperativa Taxi Cesena, i viaggi, a partire da quelli aerei, avvengono sotto l’egida dell’Agenzia Viaggi Manuzzi di Cesena, i dipendenti di Cesena Fiera sono passati da 5 a 15 e lavorano tutto l’anno garantendo professionalità e competenze a Macfrut ma non solo".

Perché nel frattempo i padiglioni di Pievesestina sono rimasti operativi.

"Di più. Abbiamo un gioiello estremamente funzionale e di qualità, in grado di ospitare convegni (e ce ne sono davvero tanti), piuttosto che fiere, rassegne e manifestazioni di ogni genere in spazi riqualificati e modulabili su ogni esigenza. Abbiamo permesso alla nostra struttura di essere competitiva in due ambiti altrimenti impossibili da conciliare".

Quali?

"Gli eventi di dimensioni più contenute trovano il loro contesto ideale a Cesena, Macfrut può esprimere il meglio del suo potenziale a Rimini. Lo spiegano i numeri: in questa edizione garantiremo 8.000 pernottamenti in 100 hotel che vanno da Riccione a Cesenatico; a Cesena sarebbe stato impossibile farlo. E ancora: a Cesena possiamo contare su una superficie di 17.000 metri quadrati che arrivava a 20.000 in occasione della Fiera, a Rimini quest’anno siamo a 60.000, il triplo".

La scommessa è vinta.

"Non è questione di voler rivendicare ragioni o meriti, perché non è di questo che si parla. Sul tavolo c’è la soddisfazione di aver individuato il modo migliore per far crescere una rassegna con tantissimo potenziale e che vogliamo far diventare il primo punto di riferimento mondiale del settore. E ci stiamo riuscendo".

Dunque capitolo chiuso?

"Lo auspico, perché a fare da propulsore non ci sono questioni legate alla politica, ma l’intento di rilanciare un territorio (a oggi abbiamo investito 5 milioni di euro, senza il trasferimento a Rimini sarebbe stato impossibile farlo) in Italia e all’estero, valorizzando al meglio le eccellenze che possiamo vantare. Macfrut è un enorme vantaggio per tutti coloro che ne sono coinvolti. Col territorio cesenate in testa".