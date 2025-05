Meno consumi per valorizzare gli immobili

Dopo anni di grandi dibattiti l’Unione Europea si è posta obiettivi sempre più ambiziosi nel tema dell’efficienza energetica. Tramite delle nuove direttive la UE sta cercando il più possibile di massimizzare il patrimonio immobiliare diminuendo l’impatto ambientale. L’Italia prova ad essere al passo di questi cambiamenti: nonostante la metà delle abitazioni facciano ancora parte delle peggiori classi energetiche (tipologia F e G), alcuni incentivi fiscali, come l’Ecobonus, hanno favorito la riqualificazione di diversi immobili. Per migliorare l’efficienza energetica e renderla sostenibile è impossibile fare a meno dell’adozione delle nuove tecnologie per la gestione termica. La termoregolazione evoluta infatti gioca un ruolo chiave in questo processo permettendo di valorizzare gli immobili riducendolo allo stesso tempo i consumi. Tra i vantaggi di questa soluzione infatti c’è quello di adattare la temperatura stanza per stanza e di monitorare, tramite applicazioni apposite, i propri consumi in tempo reale. Ma non solo: in caso di condomini l’utilizzo della termoregolazione è sinonimo di un maggiore comfort, grazie alla flessibilità di cui è predisposta. Inoltre la gestione da remoto facilita il lavoro di amministratori e tecnici che in ogni momento possono tenerne sotto controllo lo stato diminuendo così gli interventi d’urgenza. Le potenzialità della termoregolazione sono vastissime se si considera la possibilità di integrarla con delle fonti rinnovabili che possono aumentare ulteriormente la sostenibilità dell’immobile.