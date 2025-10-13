Monghidoro in festa: grande successo per l’edizione 2025 di Balconi Fioriti

Nella suggestiva cornice del Chiostro della Cisterna, Monghidoro ha celebrato la bellezza e il senso di comunità con la premiazione del concorso “Balconi Fioriti”, promosso da Confabitare e dall’associazione Oltr’Alpe con il patrocinio del Comune di Monghidoro. L’edizione 2025 di “Balconi Fioriti” ha dimostrato come la cura degli spazi privati, condivisa con la comunità, possa trasformarsi in un gesto collettivo di cura. L’evento, inserito nella serata dei mercatini tradizionali e della Festa di Santa Maria, ha richiamato cittadini e turisti. Quest’anno il primo premio per il miglior giardino fiorito è andato a Pamela Galli, seguita da Alberto Bruzzi e Francesca Crocetti, mentre nella categoria balconi il gradino più alto del podio è stato conquistato da Imelde Lorenzini, al secondo posto Bruno Paolini e al terzo Giovanna Villani. Premi sotto forma di buoni acquisto, spendibili presso attività locali di florovivaismo e giardinaggio, hanno ricompensato l’impegno e la creatività dei partecipanti. «Siamo felici di aver contribuito a un’iniziativa che non solo regala bellezza ai nostri occhi, ma migliora la qualità della vita nei luoghi in cui viviamo» ha dichiarato Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, sottolineando come «ognuno di noi possa fare la propria parte per rendere più accogliente e armonioso l’ambiente in cui abita». Soddisfazione è stata espressa anche dalla sindaca Barbara Panzacchi che ha descritto l’iniziativa come una forma di coinvolgimento semplice, ma efficace che rappresenta un invito concreto al decoro urbano. Un tema che l’amministrazione ha molto a cuore, sia per quanto riguarda gli spazi pubblici, sia nel promuovere comportamenti virtuosi anche nel privato: «Questo concorso ha incentivato il decoro di Monghidoro e delle sue frazioni, impreziosendo e valorizzando il nostro territorio. Ringrazio Confabitare e Oltr’Alpe per la preziosa collaborazione e tutti i cittadini che hanno partecipato con entusiasmo».