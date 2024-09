Monghidoro si fa bella con il concorso dei balconi e dei giardini fioriti

L'edizione 2024 del concorso "Balconi Fioriti", organizzato da Confabitare in collaborazione con l'associazione Oltr’Alpe e con il patrocinio del Comune di Monghidoro, si è conclusa con grande successo. L'evento ha visto una vivace partecipazione dei cittadini e ha valorizzato la cittadina dell’Appennino attraverso la bellezza dei balconi e dei giardini. Il concorso, aperto gratuitamente a tutti i residenti di Monghidoro, ha premiato i migliori allestimenti con una cerimonia tenutasi il 9 agosto 2024. Il Sindaco Barbara Panzacchi ha espresso la sua gratitudine verso Confabitare e l'associazione Oltr’Alpe sottolineando come iniziative di questo genere contribuiscano a migliorare l'aspetto del paese e delle sue frazioni, rendendolo più accogliente e valorizzando le caratteristiche del paesaggio. Nella Sezione Balconi, Marilena Menetti ha vinto il primo premio per il suo balcone, seguita da Gianna Gallerani e Enrico Ghini. Nella Sezione Giardini, il primo premio è andato a Silvano Monducci per il suo giardino, con Loretta Scala e Nadia Rocca rispettivamente al secondo e terzo posto. Alberto Zanni, Presidente di Confabitare, ha dichiarato come il concorso non solo abbellisca la città, ma anche migliori la qualità della vita dei residenti: «Il concorso Balconi Fioriti dimostra come ognuno di noi possa contribuire positivamente alla bellezza e all'identità della propria zona». La manifestazione si è conclusa con la promessa di nuove edizioni, pronte a coinvolgere sempre più cittadini nella cura e nella valorizzazione del territorio di Monghidoro, attraverso l'amore per il verde e la natura.