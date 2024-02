Moto club Arcione: "Portiamo in Riviera gli appassionati delle due ruote"

A Riccione è nato il Moto Club Arcione, formato da una trentina di appassionati di moto, compresi alcuni rappresentanti degli albergatori, pronti a organizzare eventi, nonché una cordata di strutture ricettive che, sull’esempio dei club di prodotto, dovranno essere dotate di servizi dedicati ai moto turisti. Ne parla il presidente Armando Masini, già fautore di iniziative motociclistiche.

Quando partirà il nuovo prodotto turistico?

"Si potrebbe partire subito, aspettiamo di definire la lista degli operatori interessati. In vista di questo è stato fatto anche un sondaggio tra gli appassionati di moto, che servirà da base per questo lavoro".

È stato avviato intanto un neo moto club.

"Per rilanciare il motociclismo a Riccione nel 2023 abbiamo creato il Moto Club Arcione, Asd (associazione sportiva dilettantistica) che conta una trentina di persone e ha un sua pagina Facebook. Alcune di queste hanno promosso grandi eventi nel mondo del motociclismo, compreso la ‘Spurtleda 58’, che ha coinvolto tantissimi piloti del motomondiale per raccogliere fondi pro Fondazione Simoncelli. Stiamo intanto registrando altre adesioni anche da fuori Riccione".

Così vi siete spinti oltre?

"Proprio in questi giorni abbiamo inviato tutta la documentazione per essere affiliati alla Federazione motociclistica per poi cominciare a organizzare delle iniziative, evitando di replicare quanto viene già fatto da altri, perché non vogliamo essere in concorrenza. C’è un fattore importante, le persone che hanno aderito ci hanno permesso di creare delle sinergie per darci una mano a crescere con altri moto club".

Le moto a Riccione avevano già un posto di primo piano?

"Con le gare sul lungomare e i grandi campioni, i riccionesi avevano lanciato il motociclismo già dagli anni Settanta, supportati dal Club Celeste Berardi, allora leader a livello nazionale. Nel nostro piccolo ora proviamo a organizzare nuovi eventi. Puntiamo per esempio sulla scoperta del territorio, quindi sui ‘motogiri’ nell’entroterra da tenere nei fine settimana. Questo in sinergia con gli alberghi, anche perché si punta su motociclisti in arrivo da fuori".

Da qui l’idea di una cordata di strutture ricettive ad hoc?

"Il progetto nasce esattamente per questo. Dove farlo, se non nella nostra terra che ha impianti per il settore e che organizza eventi internazionali come il MotoGp, Superbike e vari campionati, ai quali quest’anno si aggiunge il World Ducati Week, che dal 26 al 28 luglio sul circuito misanese porterà decine di migliaia di presenze?".

L’indotto è incoraggiante?

"Il mototurismo solo in Italia macina oltre 2 miliardi e mezzo di euro, fino ai 3 miliardi all’anno. Accoglie una marea di turisti esteri che conoscono l’Italia e le sue bellezze meglio di noi, per cui sanno dove andare. La rivista Motociclismo, poco tempo fa su nostro input e dati raccolti da noi, ha fatto un sondaggio che ha sorpreso tutti per l’alta adesione (12mila lettori). Significa che i motociclisti hanno particolari esigenze, per cui servono strutture ricettive capaci di dare risposte con servizi adeguati. In Italia esistono hotel dedicati, ma sono in prevalenza sulle Alpi, per cui offrono solo il posto alle moto, mappe e viaggi lungo i tornanti, mentre le esigenze vanno oltre. È una clientela che vuol essere coccolata, tanto più ora che nascono la bikerine, donne in moto".

Il progetto parte da Riccione, ma vuole andare oltre?

"È promosso dal nostro Moto club, che con piacere aderirà a qualunque iniziativa del settore. Non c’è un limite per le adesioni, basta offrire i servizi necessari ai motociclisti: custodia moto, offerta di tragitti nell’entroterra, camere attrezzate ad hoc e altro".

Nives Concolino