Mutuo fai da te oppure mediatore creditizio? Ecco perché serve affidarsi professionisti

Oggi i mutui sono oggetto di discussione: si dice che sono raddoppiati, che le banche non danno più i soldi o che ottenerlo è impossibile. In realtà viviamo un momento simile a quanto già vissuto nel passato (10-15 anni fa). Cosa cambia? Ci eravamo abituati a tassi bassi, ma poco è cambiato nelle banche: ieri come oggi viene valutata attentamente la posizione reddituale e debitoria del richiedente; ma esiste una soluzione che vada veramente bene a tutti? La risposta è no. Certo, la prima cosa che tutti facciamo è andare allo sportello o guardare su internet dove tutto pare semplice, ma confrontiamo alternative teoriche e spesso con dati incompleti e poi con i soli numeri seppur veritieri non esiste una soluzione univoca. Vi sono variabili che influiscono sull’esito a parità di reddito per considerare realistico un preventivo on-line o fatto in pochi minuti allo sportello e vanno valutate per tutti i soggetti coinvolti anche indirettamente nell’operazione: età, reddito, anzianità/continuità lavorativa/contributiva, familiari a carico, coniugato in comunione/separazione dei beni, finanziamenti e regolarità nei pagamenti anche per garanzie fornite nel passato. Inoltre quanti fra i lettori si sono sentiti chiedere quale è la loro reale necessità finanziaria? Già, perché chiedere 100.000€ di mutuo non significa ottenere 100.000€: devono essere detratte le imposte, svariate spese e quindi avremo una somma inferiore. Ma allora, come fare e a chi rivolgersi? Semplice, da alcuni anni è stata regolamentata una specifica professione preposta a mettere in contatto la clientela privata con il mondo del credito: il Collaboratore di Società di Intermediazione del Credito che dopo esame di abilitazione è iscritto in un albo tenuto dall’OAM, organismo di vigilanza espressione della Banca d’Italia. Il suo lavoro è appunto trovare la soluzione più adeguata alle reali esigenze del cliente fra le 20-30 banche da cui ha un mandato e con le quali collabora senza vincolo di subordinazione e nella più assoluta libertà. Per lui l’una o l’altra pari sono, ovvero è l’unico soggetto in grado di fornirvi una consulenza super partes ed essere un vero alleato che lavora con e per voi per raggiungere in modo concreto il vostro obiettivo. È però fondamentale che sia regolarmente abilitato alla professione: solo in questo caso vi è la garanzia di ottenere un servizio qualificato. Ma come verificare se è un abusivo? basta visitate il sito dell’organismo di Vigilanza OAM e inserirne il nome (https://www.organismo-am.it/elenchi-registri/soggetti/index.html) per verificare l’iscrizione. Esigete quindi da chi si occupa del vostro mutuo il possesso dei requisiti: se è in regola non troverà nulla da ridire. Da ultimo informiamo gli associati Confabitare che presso la Sede di Bologna in Via Marconi 6/2 è attivo un servizio di informazioni e consulenza gratuito nel settore dei mutui. Per prenotare un appuntamento contattare la segreteria di Direzione di Confabitare Bologna 051238645 Paola.