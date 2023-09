Nell’ex palazzo Inps la nuova residenza a Napoli per 500 studenti universitari

Napoli accoglierà gli studenti universitari fuori sede per l’anno accademico 2025-2026 con l’apertura di una nuova residenza in via Ferraris. E’ già avviato il cantiere dell’immobile dell’ex palazzo dell’Inps, sito a pochi passi dalla stazione Centrale, che trasformerà l’edificio in una struttura moderna capace di ospitare 500 studenti. L’iniziativa è promossa dal Fondo iGeneration, gestito da Investire SGR, in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti Real Asset SGR, Fondazione Con Il Sud e altri investitori istituzionali. L’investimento per questa trasformazione ammonta a circa 40 milioni di euro. «L’obiettivo è trasformare l’immobile abbandonato in un’infrastruttura capace di intercettare i bisogni della città e in particolare dei giovani», ha dichiarato Domenico Bilotta, direttore generale di Investire SGR. La residenza sarà un luogo in cui alloggiare ed uno spazio di comunità e un hub di aggregazione che favorirà la collaborazione con le università e le imprese. L’obiettivo è sostituire l’offerta frammentata e costosa rappresentata dagli affitti di seconde case destinati agli studenti e ai giovani professionisti. Il progetto prevede la realizzazione di un resort urbano su una superficie di 15.000 metri quadri. Saranno disponibili oltre 353 camere dotate di infrastrutture tecnologiche innovative, principalmente rivolte agli studenti universitari e in misura minore a city users e giovani professionisti grazie alla presenza di un’area adibita a hotel e ostello a breve termine. La struttura includerà anche spazi comuni per gli ospiti e aree di coworking strutturato. Il modello aspira a creare una community, un punto di aggregazione sociale tra gli utenti della struttura stessa e tra il resort e la città, promuovendo la collaborazione e l’interazione tra studenti italiani e stranieri. Avv. Luigi Grillo Presidente di Confabitare Napoli Mediatore civile