Nodo via Bologna, la luce in fondo al tunnel Fer accelera: «Lavori conclusi entro il 2025»

Una trasformazione straordinaria in uno degli snodi più importanti della città, con un'opera infrastrutturale che segna l'inizio del futuro di Ferrara. Parliamo del tunnel ferroviario di via Bologna, che eliminerà il passaggio a livello, libererà il traffico cittadino e permetterà di far avanzare sottoterra i treni delle linee la Ferrara-Rimini e Ferrara-Codigoro. Il progetto di interramento ferroviario è una delle più grandi sfide urbanistiche e ingegneristiche che Ferrara abbia mai affrontato. La sua genesi risale al 1999, quando venne firmato un accordo tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Emilia-Romagna, RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e il Comune di Ferrara. Un'intesa che avrebbe dovuto risolvere uno dei problemi più sentiti dai ferraresi: il traffico rallentato dal passaggio dei treni. In vent’anni di lavori, i ritardi si sono accumulati, trasformando quello che doveva essere un intervento rapido in una lunga attesa, fatta di incertezze. Ma nel 2020, con l’ingresso di FER (Ferrovie Emilia-Romagna) nella gestione del progetto, la situazione ha preso una nuova piega. La macchina si è finalmente messa in moto con una forte accelerazione dei lavori, un cambio di passo che ha ridato speranza e fiducia ai cittadini. A oggi, la costruzione del tunnel ha raggiunto uno stato avanzato: la maggior parte dei lavori sono stati eseguiti ed entro il 2025 dovrebbe essere tutto pronto. Il cantiere, che ha interessato ben 22 strade e che ha movimentato circa 400.000 metri cubi di terra, è ora nella fase di posa dei binari, che rappresentano una parte fondamentale di un sistema che non solo migliorerà la viabilità cittadina, ma contribuirà anche a un'efficienza maggiore della rete ferroviaria regionale, riducendo i tempi di percorrenza e favorendo una circolazione più fluida. L’opera avrà anche una ricaduta positiva sul piano ambientale: la riduzione del traffico veicolare sarà accompagnata da una significativa diminuzione delle emissioni inquinanti, contribuendo così al miglioramento della qualità dell’aria. Ma non è solo l’aspetto tecnico a rendere quest’opera un punto di svolta. La realizzazione del tunnel è il frutto di un grande impegno collettivo, che ha visto il coinvolgimento delle istituzioni locali e regionali, così come dei cittadini stessi. Gli incontri organizzati con i residenti hanno permesso di ascoltare le esigenze della comunità e di adattare il progetto alle necessità di tutti. La collaborazione tra FER e Comune di Ferrara ha inoltre dimostrato che anche le opere più complesse possono essere realizzate con un dialogo costruttivo e un impegno condiviso. Nel prossimo futuro, Ferrara potrà finalmente godere dei benefici di un’infrastruttura che farà da volano per lo sviluppo della città. La fine dei lavori, prevista per metà del 2025, porterà con sé una vera e propria rivoluzione nella mobilità e nella vivibilità.