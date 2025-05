Nuova architettura circolare

Quando si parla d'inquinamento si pensa spesso a industria o trasporti, ma «il 40% delle emissioni di Co2 nel mondo sono collegate agli edifici», come ha spiegato di recente Elma Durmisevic (Research Director di 4D Architects) nel panel “Miniere urbane e cicli integrati: l’economia circolare entra nelle costruzioni” durante l’11ª edizione di “Rebuild”, la due giorni andata in scena al Centro Congressi Riva del Garda (Trento) il 6 e 7 maggio e dedicata al futuro del comparto delle costruzioni, con il focus puntato su sostenibilità e nuove tecnologie digitali. L’architettura circolare è pensata per la trasformazione e il riuso degli edifici riducendo la produzione di rifiuti e «nuovi concept di progettazione - ha sottolineato Durmisevic - possono aiutare a velocizzare la transizione».