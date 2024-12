Nuovo centro rigenerato in via Canonici A settembre l’apertura della palestra

È prevista per settembre 2025 la conclusione degli interventi per la realizzazione del nuovo centro sportivo in via Gian Battista Canonici, avviati lo scorso luglio per un investimento totale di 1.870.000 euro. Il progetto di rigenerazione urbana, che inaugurerà dunque con l’avvio dell’anno scolastico e anche dell’anno sportivo, risponde alle esigenze della comunità locale e della scuola primaria E. Mosti. «Questo nuovo centro sportivo – sottolinea l’assessore Francesco Carità – non è solo un’opera infrastrutturale, ma un tassello fondamentale per la rigenerazione urbana. Dà compiutezza a un sistema di spazi pubblici già presenti nella città storica e risponde alla necessità della comunità di avere uno spazio indoor adeguato sia per le attività scolastiche che per quelle delle associazioni sportive. È un’opportunità per promuovere benessere e inclusione, offrendo un ambiente moderno, sicuro e sostenibile». Il nuovo impianto sportivo è stato progettato seguendo le prescrizioni del CONI e delle federazioni sportive italiane di pallacanestro e pallavolo. La palestra, con un’altezza variabile tra 7,60 e 7,80 metri, sarà adeguata alle dimensioni regolamentari per basket e pallavolo, garantendo uno spazio ottimale per ospitare allenamenti, attività sportive per gli studenti e per le associazioni sportive e socio-culturali. Gli spogliatoi, progettati per ospitare contemporaneamente fino a 16 utenti, rispettano rigorosi criteri di inclusività. Le porte larghe almeno 0,80 metri e le aree interne attrezzate consentiranno una piena accessibilità anche alle persone con disabilità. Ogni dettaglio è stato curato: dai servizi igienici conformi alle indicazioni dell’AUSL fino alle dotazioni specifiche per garantire comfort e sicurezza, come lavabi e asciugacapelli. Il progetto si distingue inoltre per l’adozione di soluzioni costruttive moderne e sostenibili. L’involucro edilizio, una struttura prefabbricata in cemento armato, è stato progettato per garantire elevate prestazioni energetiche, con un isolamento termico ottimale e l’eliminazione dei ponti termici. Gli impianti sfruttano fonti rinnovabili: un sistema fotovoltaico alimenterà i pannelli radianti per il riscaldamento della palestra, mentre gli spogliatoi saranno riscaldati con radiatori. L’acqua calda sarà prodotta grazie al teleriscaldamento.