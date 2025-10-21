Olympia di Navigazione: "Tradizione e futuro"

Olympia di Navigazione è una realtà familiare con oltre cinquant’anni di storia e oggi alla terza generazione: Carlo Facchini come si è evoluto il vostro modo di fare logistica e quali valori sono rimasti invariati nel tempo?

"La nostra azienda nasce nel 1972 grazie a mio padre Franco, e da allora ha mantenuto la stessa filosofia: serietà, competenza e attenzione totale al cliente. Oggi, con me e mio fratello Roberto, e con l’ingresso della terza generazione, Giulia e Luca, guardiamo al futuro senza perdere di vista questi principi. Negli ultimi trent’anni ci siamo specializzati nel trasporto di ortofrutta surgelata e conservata da tutto il mondo e nella consulenza doganale. L’azienda continua a crescere grazie alla professionalità del nostro team e a una rete di corrispondenti attivi in tutti i principali porti italiani e internazionali".

Con l’arrivo del nuovo terminal container e l’approfondimento dei fondali, il porto di Ravenna si prepara a un salto di qualità: quali opportunità concrete vede per le imprese e per operatori come voi?

"Dopo tanti anni, con i lavori di miglioramento infrastrutturali effettuati e in corso il porto di Ravenna ha preso una strada di non ritorno verso lo sviluppo. Gli interventi più importanti, il nuovo terminal container, le nuove banchine e l’approfondimento dei fondali, ci permetteranno di essere competitivi su tutti i mercati internazionali. Quando questi interventi saranno completati, le grandi navi potranno entrare nel nostro porto senza limitazioni. Per chi, come noi, lavora quasi esclusivamente con i container, si tratta di un cambiamento epocale".

Da presidente degli Spedizionieri Ravennati, lei parla spesso di una “comunità portuale unita”. In che modo questa collaborazione tra istituzioni e operatori può accelerare la crescita e la competitività dello scalo?

"Siamo una comunità portuale numerosa e unita, consapevole che solo con la collaborazione si possano affrontare le sfide future. Il lavoro comune di operatori e istituzioni, Autorità Portuale, Comune, Regione, sta dando risultati tangibili: i traffici nei primi otto mesi dell’anno sono cresciuti del 6%. Credo che questo sia il frutto di un sistema che funziona e che deve continuare a lavorare insieme per completare le opere di dragaggio e l’adeguamento delle banchine. In questa prospettiva, la nascita del Gruppo Porto presso la Camera di commercio è un segnale molto positivo: un luogo di confronto permanente tra istituzioni e operatori per lavorare insieme al futuro dello scalo di Ravenna".

Zona Logistica Semplificata, nuovi magazzini, fondi per dragaggi e banchine: quali interventi ritiene più urgenti per garantire al porto un futuro sostenibile e competitivo?

"La Zona Logistica Semplificata è uno dei progetti strategici per il futuro produttivo della regione e del porto. Ma quello che considero prioritario è il reperimento dei fondi per completare i lavori, oltre a un potenziamento delle connessioni ferroviarie e alla creazione di nuovi magazzini".