Ordinanza shock: i cittadini sistemano i danni dell'alluvione

Confabitare ha espresso profondo sconcerto per l’ordinanza che obbliga i residenti di Via Zoccoli a provvedere autonomamente alla messa in sicurezza delle loro proprietà colpite dall’alluvione. «Questo provvedimento arriva in un momento in cui i cittadini sono ancora impegnati a ripulire i danni causati dal torrente Ravone - afferma Alberto Zanni -, questa comunicazione impone loro responsabilità che dovrebbero competere all’Amministrazione stessa ed è inaccettabile che, in una situazione di emergenza come questa, l’Amministrazione scelga di inviare ordinanze senza prima stabilire un piano di intervento condiviso con i residenti e le associazioni di categoria». Per questo Confabitare ha chiesto con urgenza che il Comune convochi un tavolo di confronto con i residenti di via Zoccoli e le associazioni di proprietari immobiliari, per discutere gli interventi necessari e pianificare misure di ristoro e supporto concrete: «È doveroso che l’Amministrazione fornisca sostegni adeguati per le verifiche tecniche e i lavori di ripristino, che, senza colpe, questi cittadini ora si trovano costretti a fare. La sicurezza delle aree è una responsabilità condivisa e non può essere delegata o imposta arbitrariamente. Già l’anno scorso, i residenti di via Saffi si erano trovati in una situazione simile, e ora più che mai è fondamentale che l’Amministrazione si assuma le proprie responsabilità».