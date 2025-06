Partecipa al concorso Balconi Fioriti, fai vedere quanto è bella Bologna

In un’epoca segnata da disillusione civica e crescente trascuratezza dello spazio urbano, la bellezza diventa un atto di amore per la propria città. Con questo spirito nasce Balconi Fioriti, l’iniziativa ideata da Il Resto del Carlino e Confabitare per celebrare i 140 anni dello storico quotidiano bolognese, attraverso un gesto semplice ma potente: far fiorire la città. Il progetto invita i cittadini a partecipare attivamente, fotografando i propri spazi fioriti: balconi, terrazze, giardini, cortili o anche semplici angoli verdi domestici, e inviando lo scatto all’indirizzo email info@confabitare.it, oppure consegnandolo a mano nella sede Confabitare di Bologna, in via Marconi 6/2. Le immagini più belle saranno pubblicate sulle pagine del Carlino e le due foto finaliste riceveranno un riconoscimento speciale e visibilità online sul sito del giornale. Come si evince da quanto appena detto, Balconi Fioriti è molto più di un concorso fotografico, si tratta di una dichiarazione collettiva d’amore verso Bologna, un invito alla cura e alla responsabilità. “Questa iniziativa vuole essere un segnale forte contro il degrado urbano - spiega Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare - ci troviamo spesso a denunciare sporcizia, incuria, graffiti e abbandono. Ma il cambiamento passa anche dai gesti quotidiani. Abbellire i nostri spazi significa contribuire al decoro urbano, stimolare il senso civico, educare alla bellezza”. L’occasione è di quelle simboliche: Il Resto del Carlino, fondato nel 1885, compie 140 anni. Un traguardo che assume particolare rilevanza perché la testata, pur essendo parte di un gruppo editoriale nazionale, mantiene ancora oggi la sua sede centrale a Bologna, confermandosi un presidio culturale e identitario della città. “È un anniversario importante - sottolinea Zanni - festeggiamo un’istituzione bolognese, che da generazioni accompagna la vita della città e vogliamo farlo con un gesto bello e concreto, che coinvolga i cittadini, li renda protagonisti, e restituisca colore e attenzione agli spazi che abitiamo ogni giorno”. Il concorso, aperto fino al 17 giugno, sta già raccogliendo grande partecipazione. Le immagini inviate raccontano una Bologna fiorita e creativa, fatta di piccoli gesti quotidiani che, messi insieme, diventano cultura condivisa. L’auspicio è che questo slancio non si esaurisca con la fine dell’iniziativa, ma lasci un segno duraturo di cura e attenzione per una città spesso divisa, dove la discussione sul degrado si intreccia con quella sulla vivibilità. La bellezza, in fondo, è sempre un fatto personale. Partecipare è semplice, ma significa molto: vuol dire affermare che Bologna ci appartiene, che la sua immagine ci riguarda, che non ci rassegniamo. Mostriamo con una foto anche quella Bologna bella, che tutti conosciamo e viviamo ogni giorno, ma che troppo spesso resta nell’ombra, data per scontata quando si denuncia degrado e incuria, perché la loro rimozione è giustamente, una priorità.