Per gli "Affitti Brevi" nel centro di Napoli ai turisti serviranno molti più permessi

La proliferazione di strutture di ricezione turistica adibite ad affitti brevi sta sempre più assumendo i connotati di un fenomeno che rischia di sfuggire di mano. Nel centro storico UNESCO di Napoli per gli "affitti brevi" delle case ai turisti - quelli inferiori a 30 giorni - potrebbero servire più permessi. L'idea del Comune di Napoli è di una "sospensione temporanea delle comunicazioni al Suap per gli affitti brevi nell'area del centro storico UNESCO, nelle more dell'approvazione del Piano Urbanistico definitivo": lo ha anticipato il vicesindaco Laura Lieto in commissione Urbanistica. «La grande questione da affrontare - ha detto il vicesindaco e assessore con delega al ramo - sarà quella degli affitti brevi e delle attività extra-alberghiere, cercando il giusto equilibrio tra tutela dei residenti e dei cittadini napoletani che vogliono vivere lo sviluppo turistico, cercando gli strumenti tecnici e normativi per governare questo fenomeno, che è di portata internazionale». Questo è il piano dell'amministrazione guidata dal Sindaco Gaetano Manfredi. Il presidente della commissione Urbanistica, Massimo Pepe ha, altresì, sottolineato «l'importanza di bilanciare le fondamentali esigenze di regolazione e la tutela di quelle economie che sono nate grazie allo sviluppo turistico». Il forte auspicio di Confabitare Napoli è che il Piano Urbanistico Definitivo sappia contemperare gli interessi di sviluppo turistico della città partenopea e dei cittadini residenti nel centro storico napoletano, preservando il loro legittimo diritto di abitazione. Avv. Luigi Grillo Presidente di Confabitare Napoli