"Piano Casa" e non soltanto Confabitare presente al MIT

Confabitare presente al MIT anche al 4° tavolo di consultazione per l’adozione di un “Piano Casa” e sulle iniziative in itinere del Ministero relative al settore dell’edilizia e delle politiche abitative, tenutosi il 28 Gennaio 2025 alla presenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Sen. Matteo Salvini e dei massimi organi politici e tecnici del Ministero. Per Confabitare erano presenti il Segretario Nazionale Dott. Eugenio Romey e l’Arch. Luigi Cacciatore dell’area tecnica. Interessante e densa di spunti sia l’illustrazione del documento recante le linee applicative interpretative relative al Decreto c.d. “Salva Casa”, che verranno diffuse tra tutti i players interessati alla materia, sia l’illustrazione delle linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale, anche mediante il ricorso a operazioni di partenariato pubblico-privato. L’attenzione di Confabitare si è focalizzata sul prossimo avvio di una Consultazione sulla riforma del testo unico per l’edilizia, per la quale verranno portate al Ministero le istanze e le proposte dell’Associazione, sul tema. È intenzione di Confabitare affrontare i capitoli attinenti alla legittimazione del costruito e alla gestione delle difformità e degli abusi, al coordinamento della disciplina in materia delle costruzioni con le norme edilizie, agli aspetti sanzionatori e tributari. L’Arch. Cacciatore è intervenuto sul tema, che è allo studio nell’ambito della suddetta Riforma, della digitalizzazione delle procedure, l’istituzione dell’anagrafe e fascicolo digitale delle costruzioni e l’interoperabilità delle banche dati, confermando l’importanza di dover reintrodurre il fascicolo a livello nazionale per garantire adeguati livelli di conoscenza e consapevolezza del patrimonio immobiliare.