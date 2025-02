Piano per l'Abitare e progetto Tram: Confabitare presenta i risultati

Confabitare ha commissionato un sondaggio su un campione rappresentativo di cittadini bolognesi per analizzare il gradimento di due progetti chiave per la città: il Piano per l’Abitare, che prevede la costruzione di 10.000 case in 10 anni, e il progetto Tram. Secondo il sondaggio, il 69% degli intervistati dichiara di non aver mai sentito parlare del Piano per l’Abitare, mentre solo il 6% ne conosce i dettagli. Nonostante questa scarsa familiarità, il piano registra un punteggio medio di gradimento differenziato per orientamento politico: 6,4 tra l’elettorato di sinistra, 6,1 tra quello di centrosinistra, 5,4 tra quello di centrodestra e 4,4 tra l’elettorato di destra. Questo apparente paradosso suggerisce un atteggiamento di fiducia “di riflesso”, spesso legato più a logiche ideologiche che a una reale comprensione o valutazione del progetto. «È sorprendente constatare come un’iniziativa così rilevante, che dovrebbe essere al centro del dibattito pubblico, rimanga praticamente sconosciuta alla maggioranza dei cittadini», osserva Alberto Zanni, Presidente nazionale di Confabitare. Tuttavia, va sottolineato che la realizzazione di un buon piano abitativo rappresenta già di per sé uno degli strumenti più efficaci a disposizione dell'amministrazione nella lotta contro il degrado urbano, nel miglioramento del decoro cittadino e nella sicurezza pubblica. Il progetto Tram, invece, è noto al 93% del campione, complice il clamore mediatico e il coinvolgimento di associazioni e comitati che si sono opposti al piano. Ma il 49% del campione dichiara di avere una conoscenza superficiale e generica dello stesso. Tuttavia, anche in questo caso, la valutazione del suo impatto risulta fortemente influenzata dall’orientamento politico. «In un momento in cui si sta chiedendo alla città di che colore vuole il tram ci si accorge che l’amministrazione non è arrivata a spiegare in maniera critica e analitica cos’è il progetto tram e in cosa consista nel pratico». Sul tram gli elettori di sinistra attribuiscono al progetto un punteggio medio di 6/10, gli elettori di centrosinistra 6,2, mentre gli elettori di centrodestra e destra esprimono valutazioni significativamente più basse, con 4,5 e 3,5 rispettivamente, dimostrando che si è voluto creare un dibattito ideologico e non pratico sulla reale utilità di questa infrastruttura. I risultati del sondaggio evidenziano un dato significativo: la fiducia nel Sindaco di Bologna è complessivamente bassa, con una media di 4,2 su 10. Gli elettori di sinistra hanno assegnato 5,7, centrosinistra 6. Tale valutazione risulta particolarmente critica tra gli elettori di centrodestra e destra, che assegnano punteggi di 2,7 e 2,2 rispettivamente. «Questi numeri evidenziano la necessità di un maggiore coinvolgimento della cittadinanza e di una comunicazione più chiara e trasparente sui progetti in corso - afferma Alberto Zanni -. È essenziale che i cittadini possano comprendere appieno le iniziative proposte, in modo da partecipare attivamente alla costruzione della città in cui vivono».