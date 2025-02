Pianoro si rinnova con visione e concretezza

Luca Vecchiettini, eletto sindaco di Pianoro nel 2023 con la lista "Pianoro Civica", si distingue come una figura innovativa nella politica locale. Prima di guidare il Comune, ha ricoperto il ruolo di consigliere di minoranza, durante il quale, insieme a un gruppo di colleghi, ha fondato la lista civica che lo ha condotto alla vittoria. La sua elezione segna un cambiamento storico per Pianoro, che dal 1946 era governato ininterrottamente da amministrazioni di centrosinistra. Laureato in Giurisprudenza e professionista nel settore dell’amministrazione condominiale, Vecchiettini si distingue per un approccio determinato e concreto. La sua visione per Pianoro è chiara: rinnovare il territorio valorizzando modernità e tradizione, con un’attenzione particolare alle esigenze di tutte le frazioni. Con uno stile inclusivo e un forte legame con la comunità, si impegna ad affrontare le sfide locali e a costruire un futuro sostenibile per il Comune. Sindaco Vecchiettini, la sua vittoria ha segnato un momento storico per Pianoro. Qual è stata la sua reazione a questo risultato? «È stata una soddisfazione enorme, ma anche un grande carico di responsabilità. Pianoro è sempre stata amministrata da giunte di centrosinistra. Questo risultato rappresenta un cambiamento significativo nella storia del Comune, che per la prima volta ha deciso di affidarsi a una lista civica come la nostra, espressione di una politica più vicina ai cittadini. Abbiamo cercato di portare un modo diverso di fare politica, partendo dal basso e focalizzandoci sulle necessità quotidiane della nostra comunità. Durante la campagna elettorale, abbiamo percepito una forte distanza tra l’amministrazione precedente e i cittadini, una mancanza di ascolto e di risposte concrete che ha creato insoddisfazione diffusa, questo ci ha spinti a proporre un modello amministrativo basato sull’inclusività, sull’ascolto e su soluzioni pratiche, che potessero dare voce alle esigenze reali delle persone. Siamo riusciti a unire molte realtà diverse del territorio, coinvolgendo sia giovani pieni di entusiasmo che figure con esperienza amministrativa. Questo equilibrio tra energia e competenza è stato fondamentale per costruire un programma capace di parlare a tutta la comunità. Inoltre, il nostro essere svincolati dai partiti ci ha dato la libertà di agire secondo ciò che riteniamo più giusto per Pianoro, senza condizionamenti ideologici. Quali sono i punti di forza del territorio di Pianoro? «Pianoro è sicuramente un territorio privilegiato sotto diversi aspetti. La vicinanza a Bologna, unita alla tranquillità e alla qualità della vita che il nostro Comune offre, rende questa zona particolarmente attrattiva, soprattutto per giovani, famiglie e professionisti che cercano un equilibrio tra lavoro e benessere personale. Abbiamo ottimi collegamenti con la città, ma anche paesaggi naturali incantevoli che regalano a chi vive qui una dimensione più rilassata e sostenibile. Tra i punti di forza che vogliamo valorizzare ci sono sicuramente le nostre risorse ambientali, come il Contrafforte Pliocenico, i percorsi escursionistici come la Via Mater Dei e la Via del Fantini, e i crinali panoramici delle Tre Valli che attraversano il nostro territorio. Questi luoghi offrono esperienze uniche sia per i residenti che per i turisti. Inoltre, stiamo lavorando per far conoscere di più gioielli storici e culturali come la chiesa di San Bartolomeo di Musiano, che custodisce leggende suggestive, e il Monte delle Formiche, ricco di storia e tradizione». Come intende affrontare le sfide legate ai danni causati dalle alluvioni? «La sicurezza del territorio è una priorità assoluta. Stiamo collaborando con la Regione e altri enti per pianificare interventi idraulici e di manutenzione. Vogliamo prevenire ulteriori disastri, soprattutto nelle zone più colpite, come la valle di Zena, ma anche la valle del Savena. L’obiettivo è garantire che anche le aree interne del nostro Comune restino sicure e abitabili». Quali sono le principali sfide e opportunità per il mercato immobiliare? «Il nostro mercato immobiliare è molto attrattivo, ma questo porta a prezzi elevati, soprattutto nelle aree più vicine al capoluogo. Abbiamo difficoltà nel reperire immobili per l’affitto e questo crea problemi alle giovani famiglie, per questo abbiamo avviato una collaborazione con Confabitare. Stiamo lavorando su politiche per incentivare il riutilizzo degli edifici esistenti, in modo da limitare il consumo di suolo e rispondere alla crescente domanda abitativa». In cosa consiste la collaborazione fra il Comune di Pianoro e Confabitare? «La collaborazione con Confabitare nasce dalla necessità di affrontare alcune problematiche del nostro mercato immobiliare, come la difficoltà a reperire immobili in affitto e i prezzi elevati, soprattutto per le giovani famiglie che desiderano stabilirsi a Pianoro e per le persone più fragili. Insieme a loro stiamo lavorando su due principali fronti. Il primo riguarda la promozione del sistema del canone concordato, uno strumento che può rendere gli affitti più accessibili, sia per chi cerca casa sia per i proprietari, offrendo vantaggi fiscali a questi ultimi. L’obiettivo è far conoscere questa opportunità a un numero sempre maggiore di persone, così da incentivare un mercato degli affitti più equilibrato e sostenibile. Il secondo fronte riguarda una mappatura del patrimonio immobiliare esistente, per identificare edifici abbandonati o sottoutilizzati che potrebbero essere riqualificati e reintegrati nel circuito abitativo. Vogliamo coinvolgere i proprietari di questi immobili, incoraggiandoli a intraprendere interventi di recupero, anche attraverso eventuali incentivi». Quali sono gli obiettivi principali del nuovo piano urbanistico? «Stiamo elaborando un nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) insieme ad altri Comuni dell’Unione. Il nostro obiettivo è ridurre il consumo di suolo, concentrandoci sulla riqualificazione degli immobili esistenti, specialmente quelli abbandonati. Puntiamo a rendere Pianoro un modello di sviluppo sostenibile, favorendo il recupero e il riutilizzo delle strutture già presenti». Quali sono le azioni concrete che la sua amministrazione intende intraprendere per valorizzare il territorio? «L’obiettivo è trovare un equilibrio tra innovazione e rispetto per la storia e l’ambiente, valorizzando il patrimonio naturale e culturale, in collaborazione con associazioni locali. Parallelamente, puntiamo a migliorare i collegamenti interni, potenziare i servizi nelle frazioni isolate e promuovere la digitalizzazione per cittadini e imprese. Favoriamo il riuso degli edifici esistenti, limitando il consumo di suolo. L’obiettivo è rendere Pianoro un luogo dove tradizione e modernità convivono, offrendo tutela, servizi adeguati e opportunità per il futuro». Eleonora Carboni Ufficio Stampa Confabitare