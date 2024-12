Pietre d’inciampo per ricordare Il 16 gennaio la cerimonia

Il Comune di Ferrara aderisce al progetto internazionale delle Pietre d’inciampo. L’iniziativa prevede la posa, sul selciato pubblico davanti all’ultima residenza delle vittime delle deportazioni naziste, di cubetti delle dimensioni dei porfidi stradali, ognuno dotato di una lastra d’ottone che riporta i dati biografici essenziali della persona deportata. In Europa ne sono state installate già oltre 70.000 Pietre d’inciampo, la prima fu apposta a Colonia, in Germania, nel 1995. Grazie al passaparola oggi si incontrano Pietre d’Inciampo in oltre 2.000 città. A Ferrara, la posa delle prime 15 Pietre d’inciampo è programmata per il 16 gennaio 2025. Saranno installate tutte in via Mazzini (civici 88, 85 e 14) per ricordare i componenti di tre famiglie ebraiche deportati e uccisi nei campi di concentramento nazisti. Il progetto, che mira a perpetuare il valore culturale ed etico della memoria, è frutto di una collaborazione tra il Comune di Ferrara, il Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS), l’Archivio di Stato di Ferrara, l’Università di Ferrara (UNIFE), l’Ufficio Scolastico Provinciale, il Conservatorio Frescobaldi e l’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara. L’iniziativa si accompagna a un ampio programma educativo e culturale, rivolto soprattutto ai giovani, per alimentare la consapevolezza storica e i valori della tolleranza. L’evento sarà aperto alla città ed è solo la prima parte di una serie di pietre di inciampo che verranno apposte in città. Il progetto è parte integrante del protocollo d’intesa per la valorizzazione del Ghetto ebraico di Ferrara. Sarà presente l’artista berlinese Gunter Demnig, ideatore nel 1993 in memoria delle persone deportate e uccise durante la Shoah.