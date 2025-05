Più sostenibilità con Horis

Arriva Horis, la nuova piattaforma digitale di Altroconsumo dedicata a chi desidera migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione. Offre accesso a servizi personalizzati e strumenti e supporto per affrontare tutte le fasi di una ristrutturazione energetica consapevole e su misura, mettendo a disposizione soluzioni tecniche, legali e finanziarie personalizzate. Accedendo alla piattaforma l’utente può: informarsi grazie a contenuti chiari e aggiornati su oltre cento misure sostenibili, agevolazioni fiscali, normative vigenti e semplici trucchi salva-energia per ridurre sprechi e alleggerire la bolletta; simulare interventi personalizzati; ristrutturare in sicurezza, consultando un elenco di professionisti affidabili validati da Altroconsumo e dai partner, idonei a svolgere interventi selezionati sul proprio territorio. C’è poi una community online dedicata, dove condividere esperienze, opinioni, dubbi e consigli su ristrutturazioni energetiche.