Plusvalenza per rivendita immobile ristrutturato e Superbonus: dal 2024 può cambiare tutto

Nell’ultima bozza della Legge di Bilancio 2024 è contenuta una novità che potrebbe avere effetti devastanti sui proprietari immobiliari che hanno usufruito del Superbonus. È prevista infatti una nuova fattispecie impositiva (che ovviamente non esisteva all’epoca dei lavori). Precisamente un nuovo regime di plusvalenze per i soggetti che cedono immobili, diversi dalle prime case e non acquisiti tramite successioni, dopo averli ristrutturati. Nei cinque anni che seguono la chiusura del cantiere, l’eventuale vendita darà luogo a una plusvalenza, tassata come reddito diverso, sulla falsariga delle cessioni infraquinquennali di immobili acquistati (anche se non ristrutturati). Ma si aggiunge anche una particolarità nel calcolo della plusvalenza tassabile. La plusvalenza, generalmente, si calcola sottraendo al valore di vendita il valore di acquisto dell’immobile più i costi incrementali, come quelli di ristrutturazione. Quindi, se su un’abitazione unifamiliare si sono effettuati lavori di superbonus, fino al 31 dicembre 2023 questo valore viene scomputato dal calcolo dell’imponibile. Dal 1° gennaio 2024 entra in vigore un “doppio binario”: • Chi ha usufruito del Superbonus “tenendosi” il credito da utilizzare in detrazione IRPEF in Dichiarazione, utilizzerà la regola generale nel calcolo della plusvalenza (ovvero le spese ridurranno la Plusvalenza); • Chi invece ha effettuato Cessione del Credito oppure ottenuto lo Sconto in Fattura, non potrà considerarle nel calcolo. L’effetto sull’imposizione si preannuncia notevole (l’imposta crescerebbe di una somma pari al 26% dell’importo dei lavori), tanto da poter comportare una contrazione delle vendite. Dott. Eugenio Romey Presidente Centro Studi Fiscale Confabitare