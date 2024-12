PNRR, 26 milioni intercettati per le scuole Viaggio nei cantieri: ecco alcuni progetti

A metà dicembre 2024, procedono i tanti cantieri relativi ai nuovi asili nido e agli ampliamenti delle strutture educative e scolastiche del Comune di Ferrara, finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e risorse comunali. Di seguito lo stato aggiornato dei progetti chiave sul territorio. Parte integrante della strategia PNRR per l’ampliamento dei servizi educativi per la prima infanzia, rappresentano un passo fondamentale verso una maggiore inclusione e un miglioramento complessivo dell’offerta formativa a Ferrara. L'investimento totale per i progetti in corso ammonta a 26.449.400 euro (dati dicembre 2024). Asilo nido di Quartesana: un nuovo polo per l’infanzia Prosegue a pieno ritmo la costruzione dell’asilo nido a Quartesana, pensato come nuovo polo educativo per una zona residenziale in crescita. Il progetto prevede tre sezioni con dormitori, spazi comuni e servizi, caratterizzati da un design architettonico che richiama la sagoma di casette, grazie alle coperture a doppia falda e ai costoloni in legno. L’importo complessivo del progetto è di oltre 2 milioni di euro (1.584.000 euro di fondi PNRR e 546 mila euro di contributo comunale). I lavori, affidati al Consorzio ITACO e realizzati da Costruzioni Lago S.r.l., sono in linea con il cronoprogramma, con conclusione prevista per l’estate 2025. Ampliamento del nido “Girasoli”: due nuove sezioni in arrivo I lavori di ampliamento prevedono la costruzione di un nuovo edificio dotato di due sezioni, dormitori, spazi comuni e una zona servizi, inclusa una nuova cucina a servizio di entrambi i padiglioni. Un passaggio coperto collegherà il nuovo edificio a quello esistente, garantendo la continuità funzionale. L’investimento ammonta a 1 milione e 845 mila euro, con oltre 1 milione di euro di fondi PNRR e 789.000 euro di fondi del Comune. Il progetto, affidato al Consorzio INNOVA e realizzato da Cantieri S.p.A., si avvicina alla conclusione prevista entro primavera 2025. Costruzione dell’asilo nido “G. Rossa”: ampliamento dell’offerta educativa L’intervento prevede un edificio moderno con tre sezioni, ognuna dotata di accesso diretto al giardino, dormitori, spazi comuni e copertura a shed per favorire luce zenitale e ventilazione. Con un costo totale di oltre 2,3 milioni euro (di cui 1,6 milioni di euro da fondi PNRR e 746.000 euro da risorse comunali), il progetto è stato affidato al Consorzio ITACO con lavori eseguiti da Costruzioni Lago S.r.l.. Questo intervento ha dovuto affrontare alcuni imprevisti, come le approfondite indagini nel sottosuolo (geotecniche, chimiche, post-belliche); il suolo si è così potuto confermare idoneo e non pericoloso. Scuola Primaria Manzoni (Via Don Giuseppe Zanardi 92) Il progetto nella scuola di via Don Zanardi consiste nella demolizione e ricostruzione, con un investimento complessivo di 4 milioni di euro. La conclusione è prevista entro il prossimo inverno 2025/26. Nuovo polo per l'infanzia a Chiesuol del Fosso Sono stati avviati proprio in questi giorni i primi interventi per l’avvio del cantiere. Investimento: 3 milioni e 530.000 euro. Centro polifunzionale per le famiglie Nell’ex scuola elementare di via Pietro Lana i lavori stanno procedendo con un ritmo positivo, con la fine prevista per l'estate del 2025. Investimento: 3,3 milioni di euro. Mensa scolastica Scuola primaria San Martino I lavori sono in fase conclusiva e la consegna è prevista per la primavera prossima / Pasqua. Investimento: 595 mila euro. Mensa scolastica Scuola primaria Don Milani e Scuola primaria Franceschini a Porotto Entrambi i progetti proseguiranno fino alla primavera del 2025. L'obiettivo è di completare gli arredi e attivare le strutture in tempo per l'inizio del nuovo anno scolastico. Investimenti: Don Milani, 1.220.000 euro; Franceschini, 1.120.000 euro. Adeguamento sismico scuola Dante Alighieri Conclusi i lavori e il trasferimento di parte del complesso scolastico alla vicina sede provvisoria (Sacro Cuore), proseguono ora i lavori di demolizione e di preparazione del cantiere alla installazione dei rinforzi strutturali e sismici. I lavori vengono dilazionati nei momenti di minor impatto con le attività scolastiche che, in parte, permangono in attività. La fine dei lavori è prevista entro i primi mesi del 2026. Investimento: 5.150.000 euro.