Poca chiarezza negli espropri Occorre tutela

Nuovo caso sollevato da Confabitare in merito alla gestione degli espropri legati ai lavori del tram di Bologna. L’associazione dei proprietari interviene per segnalare una comunicazione poco chiara ricevuta da un proprio iscritto, titolare di un’azienda interessata dal provvedimento. «Poca informazione e chiarezza per il cittadino». Così Alberto Zanni, numero uno di Confabitare, bolla la comunicazione del Comune a un iscritto dell’associazione, la cui azienda ha un terreno colpito da esproprio per i lavori del tram. Nel testo si legge che il titolare della ditta ha 60 giorni per prendere visione del progetto “dal giorno 24 settembre, data di pubblicazione dell’avviso dell’avvenuto deposito nel Bollettino ufficiale della Regione”. Ma poco sotto, si legge ancora che il periodo per effettuare osservazioni in merito all’esproprio “è di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito, o comunque nei 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno di ricevimento della presente comunicazione”. «Solo che la raccomandata è arrivata al nostro assistito il 9 settembre scorso – incalza Zanni –. Per cui non si capisce quanti siano davvero i giorni a disposizione per replicare alle richieste dell’amministrazione, sembra che il periodo sia più corto». Questa vicenda, secondo il presidente nazionale di Confabitare, «è solo la punta dell’iceberg dell’ambiguità del Comune nella comunicazione. In particolare in caso di espropri, che sono sempre una vicenda dolorosa, l’assistenza deve essere fondamentale. A noi spetta segnalare anche queste cose». Un episodio che, per Confabitare, conferma la necessità di maggiore trasparenza e linguaggio chiaro da parte delle istituzioni, soprattutto quando si toccano temi sensibili come la proprietà privata.