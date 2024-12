Polizia Locale, la caserma di via Tassoni si rinnova: al primo piano nuovi spazi

Inaugurata il 13 febbraio 2023, la nuova Caserma della Polizia Locale di via Tassoni è diventata un simbolo di rinascita in una zona di Ferrara a lungo segnata dal degrado. Con una superficie di 2.500 metri quadrati e la capacità di ospitare circa 170 persone, la caserma è un centro nevralgico per la sicurezza della città. Non solo un edificio operativo, ma anche un esempio di come la riqualificazione di un’area possa ridurre il degrado e migliorare la qualità della vita. L’intero edificio è stato progettato per soddisfare tutte le necessità della Polizia Locale, con spazi funzionali e moderni. All’interno si trovano una centrale radio all’avanguardia, due celle di detenzione per gestire temporaneamente persone fermate o in attesa di essere trasferite, ma anche aree specifiche per l’allenamento delle unità cinofile, fondamentali per il lavoro di polizia su tutto il territorio. La struttura dispone anche di parcheggi per i mezzi del corpo, garantendo un rapido intervento, e di pannelli fotovoltaici sul tetto, a supporto della sostenibilità energetica. L’evoluzione della Caserma, in ogni caso, è ancora in corso: dopo il massiccio intervento di riqualificazione che ha coinvolto un’ala dell’ex Palazzo degli Specchi, l’amministrazione ha avviato una seconda fase per completare la fruibilità dell’edificio. La zona esterna, il mese scorso, è stata perimetrata con una recinzione metallica dotata di cancelli pedonali e carrabili per garantire maggiore sicurezza. Inoltre, il primo piano, che era rimasto incompleto, sta venendo ultimato con pareti divisorie, controsoffitti, pavimenti radianti e impianti elettrici e idrosanitari. Questo spazio sarà adibito a sala riunioni e formazione per gli agenti, permettendo una preparazione continua del personale. La Caserma non è solo un centro operativo, ma un elemento chiave della trasformazione di un’intera zona della città. Prima della riqualificazione, l'area di via Tassoni era una delle zone più segnate da criminalità e degrado. Oggi, la presenza delle forze dell'ordine ha ridotto notevolmente il rischio e migliorato la vivibilità del quartiere, che ha visto anche una ripresa economica grazie ai nuovi investimenti. La Caserma di via Tassoni rappresenta il primo passo di un ampio progetto di rinnovamento. Gli sviluppi futuri prevedono non solo ulteriori potenziamenti della struttura, ma anche iniziative per rafforzare il legame tra la Polizia Locale e la comunità. Con la sua funzionalità e la sua architettura moderna, la centrale operativa di via Tassoni è destinata a diventare uno dei centri più all’avanguardia su territorio nazionale.