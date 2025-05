Pompe di calore: quali alternative?

La nuova direttiva Case Green ha aperto un grande dibattito al Parlamento Europeo riguardo l’importanza di sostenere ed incentivare l’acquisto di soluzioni alternative alle pompe di calore. Dal 2040 arriverà lo stop alla vendita di caldaie alimentate a combustibili fossili, condizione che complicherà la vita a molti italiani. Nell’ultima legge di bilancio del 2025 il governo ha interrotto gli incentivi ad impianti alternativi alle pompe di calore. Quest’ultime, sebbene siano la soluzione migliore, sono fuori dalla portata di molti cittadini i quali non possono: tenendo in considerazione il costo medio per l’installazione e le spese medie annue delle famiglie italiane il 70% non può permettersi di montare una pompa a calore. Urge quindi la necessità di trovare un’alternativa a tale impianto che possa essere accessibili alla maggior parte degli italiani.