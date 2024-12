Porta Catena, Monti Perticari, Tito Salomoni

Da luoghi fortemente degradati a parchi per bambini e famiglie. Prosegue il progetto Parchi Sicuri, iniziato tra il 2020 e il 2021 su mandato del Sindaco e seguito dall’assessore alla sicurezza Nicola Lodi, con l’obiettivo di riqualificare le numerose aree verdi presenti in città, con particolare attenzione nel Quartiere Giardino, Arianuova, Doro. Il primo è stato parco Enrico Toti, poi è stato il turno del Marco Coletta e, a fine 2023, del Giordano Bruno. Quest’anno, altri tre parchi si uniscono al progetto: l’area verde di Porta Catena, parco Monti Perticari e Tito Salomoni a Pontelagoscuro. Il primo a essere ultimato e inaugurato alla presenza dell’assessore Nicola Lodi, dell'assessore Regionale Paolo Calvano, del prefetto Massimo Marchesiello, di autorità civili, militari e religiose, associazioni sportive e tanti bambini, è stato quello di Porta Catena. I lavori sono iniziati nei primi giorni di ottobre e il taglio del nastro è avvenuto il 7 dicembre scorso, con un investimento complessivo di 140mila euro, di cui metà provenienti dalla Regione Emilia-Romagna e la rimanente parte dal Comune di Ferrara. I lavori hanno previsto lo sbancamento e demolizione del muretto e la conseguente realizzazione di un’area giochi in corrispondenza della piazzetta circolare, con pavimento in gomma colata e provvista di due molle a dondolo, di cui una inclusiva, una torretta con scivolo e un gioco di equilibrio e arrampicata. Allo stesso tempo è stato anche realizzato un campo sportivo polivalente, adatto sia per il basket che per la pallavolo e il pattinaggio artistico. Il campo è stato poi illuminato e recintato. Sono stati poi piantati cinque nuovi alberi, di cui due tigli e tre meli da fiore. In dirittura d’arrivo anche i lavori al parco Monti Perticari, che è stato oggetto di una riqualificazione partita a febbraio di quest'anno e che ha visto un investimento pari a 450mila euro, come previsto dal Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025. Il desiderio di incrementare il livello di sicurezza disciplinando una corretta frequentazione dell’area verde, ha determinato la scelta, da parte della Giunta Comunale, di recintare completamente l’area identificando alcuni punti di accesso ad orario regolamentato, così come è successo per parco Marco Coletta e Giordano Bruno. I lavori, nello specifico, hanno visto la realizzazione degli accessi pedonali e carrabili per manutenzione, accessi inclusivi senza barriere architettoniche posti agli estremi del parco e uniti da un vialetto in calcestruzzo dilavato antiscivolo, un collegamento diretto alla zona palestra fitness all’aperto, fontanella e arredi urbani, area giochi per bambini, illuminazione pubblica interna presente e potenziata, il rifacimento dei marciapiedi esistenti sulle vie di affaccio. In questi giorni si sta procedendo con l’ultimo step e cioè l’installazione delle recinzioni in ferro zincato sul nuovo muretto in calcestruzzo. L’ultimo parco su cui l’Amministrazione è intervenuta, grazie a un progetto messo a punto dagli ingegneri del Comune Anna De Leo e Diego Contiero del Servizio Programmazione, Decoro e Manutenzione Urbana del Comune di Ferrara con 117mila euro provenienti dal Ministero dell’Interno (grazie al Fondo di potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei Comuni), è quello di Tito Salomoni a Pontelagoscuro. Il progetto mira a riqualificare l’area verde con interventi di potenziamento dell’attuale dotazione, focalizzando l’attenzione su accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutti. I lavori sono iniziati il 7 novembre scorso e prevedono la parziale perimetrazione del campo da calcio esistente situato sulla banca dell’argine Po, attraverso l’installazione di recinzioni zincate e l’installazione di un impianto di illuminazione con pali zincati. Inoltre, verranno sostituite le vecchie porte da calcio con delle nuove dotazioni adeguate al nuovo campo, pensato per uso ludico, scolastico e di allenamento. Dal vecchio campo, dunque, nascerà una nuova area sportiva pensata per il calcio a 5, con dimensioni minime regolamentari. Il progetto, poi, prevede l’installazione di nuove giostre per bambini: su una nuova pavimentazione in gomma antitrauma di 93 mq, sono state montate sei nuove attrezzature ludiche, tra cui un drago di Morgana, un’altalena inclusiva di tipo basket swing, un gioco di arrampicata (Giza), due giochi a molla e una teleferica con pedana. Nel parco, poi, sta venendo realizzato un percorso accessibile verso l'area gioco, in modo che tutti possano usufruire degli spazi. I lavori in queste aree verdi si caratterizzano per il loro limitato impatto a livello paesaggistico ed ambientale, in quanto non saranno apportate modifiche alle essenze arboree preesistenti o in ogni caso, saranno ricollocate in uguale o maggior numero rispetto alle attuali. «Tutti questi interventi di riqualificazione delle aree verdi, mirano a portare aggregazione, socialità e sicurezza nei parchi di Ferrara e delle frazioni. Il modello “Coletta” è vincente: dove prima c’era spaccio e criminalità, oggi ci sono spettacoli, eventi e soprattutto bambini e famiglie liberi, finalmente, di vivere e occupare gli spazi a loro dovuti. I tre nuovi parchi saranno finalmente protagonisti di eventi pensati per portare cultura e arte nel quartiere», ha spiegato l’assessore con delega alla Sicurezza Nicola Lodi.