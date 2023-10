Porto, le merci segnano un calo. Positivi concimi e fertilizzanti

Se il 2022 era stato un anno da record con 27,4 milioni di merce movimentata, i primi otto mesi di quest’anno hanno fatto registrare un calo quasi del 6%, per la precisione del 5,6. Fino ad agosto, sono state movimentate complessivamente 17.635.470 tonnellate di merce, oltre un milione di tonnellate in meno rispetto allo scorso anno. Gli sbarchi sono stati pari a 15.415.706 tonnellate e gli imbarchi a 2.219.764, con un calo rispettivamente del 5,2% e del 7,7% in confronto ai primi 8 mesi del 2022. Tra gennaio e agosto sono arrivate 1.673 navi, 170 in meno (-10,2%) rispetto al 2022. A rallentare la movimentazione sono agroalimentare, semi oleosi e materiali da costruzione, oltre ai prodotti metallurgici e ai container.

Nei primi otto mesi di quest’anno le merci secche sono diminuite del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, quelle del comparto agroalimentare hanno registrato un -1,6% e i semi oleosi un -6%. Segno meno soprattutto per gli oli animali e vegetali (-28,2%). Male anche i materiali da costruzione che hanno movimentato complessivamente 2.994.876 tonnellate, in calo (-20,7%) rispetto allo stesso periodo del 2022. A calare è stata in particolare la movimentazione di materie prime per la produzione di ceramiche del distretto di Sassuolo (-21,6%). Segno meno anche per i prodotti metallurgici (-4,5%) e quelli chimici (-3,7%) mentre i petroliferi fanno segnare un leggero aumento (+0,3%). Positivo il dato per concimi e fertilizzanti (+13,1%). Nei primi 8 mesi del 2023 i container sono diminuiti del 10,1%.

Allo stesso tempo il porto di Ravenna guarda al futuro, al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e viarie, con i due scali merci in sinistra e destra Candiano, e agli investimenti fatti: i nuovi fondali e le nuove banchine saranno pronti a partire dal 2024, con due anni di anticipo rispetto al programma, Un ultimo dato a livello nazionale: l’economia del mare in Emilia Romagna rappresenta 3,7 miliardi di euro in termini di valore aggiunto pari al 7% del totale nazionale.