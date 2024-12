Prevenzione, ora la città è finalmente “cardioprotetta”

Con l’attivazione di nove nuovi defibrillatori in punti strategici della città il 5 dicembre scorso, un nuovo obiettivo è stato raggiunto nel progetto “Ferrara Città Cardioprotetta”, un’iniziativa che continua a crescere e a rafforzare la sicurezza sanitaria della città e delle sue frazioni. Il progetto nasce a seguito di un accordo istituzionale firmato lo scorso gennaio tra l’Amministrazione Comunale e l’Ausl di Ferrara, con l’obiettivo di potenziare la disponibilità di defibrillatori sul territorio cittadino. La sinergia tra pubblico e privato ha portato a risultati importanti: grazie alla generosità di 14 diversi donatori, sono stati messi a disposizione 26 defibrillatori. I primi due dispositivi sono stati attivati già lo scorso maggio in via Kennedy e a San Martino. Dal 5 dicembre, grazie all'ulteriore donazione e al lavoro congiunto degli enti coinvolti, altri nove defibrillatori sono stati installati in luoghi cruciali per la sicurezza della città, come il Parco Urbano, Piazza Gobetti e lungo le Mura cittadine. Questi sono solo i primi passi verso un piano di potenziamento che prevede l’installazione di altri 15 DAE nei primi mesi del 2025, in piazza Municipale, piazza Verdi e nelle frazioni più distanti del territorio comunale. Per l’occasione, è stata organizzata una conferenza di inaugurazione delle nuove postazioni. In un evento tenutosi in Municipio, alla presenza degli assessori Nicola Lodi e Cristina Coletti (principali fautori del progetto), sono stati premiati i rappresentanti delle 14 realtà che hanno contribuito alla donazione dei defibrillatori. I donatori premiati sono stati l'Associazione di Volontariato Giulia ODV, l’Associazione Volontari Pro Social ODV, Degiuli Costruzioni Srl, Felloni Giancarlo Sas, Fiab Ferrara Amici della Bicicletta Aps, Fondazione Santini Gaetano ed Elvira, Galliera Costruzioni, Geo Costruzioni Srl, Gruppo Ghedini Srl, R.L. Girolamo Savonarola, Rotary Club Ferrara, Rotary Club Ferrara Est, Rotaract Club Ferrara e Sintexcal Spa. «Il progetto rappresenta un esempio concreto di come la solidarietà possa trasformarsi in un valore tangibile per la comunità. Con l'attivazione di altri nove defibrillatori, Ferrara diventa una città ancora più cardioprotetta, un traguardo che, però, è solo una tappa di un percorso destinato a proseguire», ha spiegato l’assessore Lodi. Anche l’assessore alle Politiche Sociosanitarie, Cristina Coletti, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, evidenziando come il progetto “Ferrara Città Cardioprotetta” «sia la testimonianza di una città che sa unirsi per un obiettivo comune. L’iniziativa ha superato la previsione iniziale di dotare Ferrara di 25 defibrillatori, grazie all’entusiasmo e alla partecipazione di realtà locali che hanno dimostrato come il valore della comunità possa concretizzarsi in un’azione che salva vite».