Problema affitti, l'inflazione spinge il mercato e le famiglie scelgono soluzioni temporanee

Nella frenesia economica attuale, l'affitto di abitazioni emerge come una soluzione sempre più rilevante. I recenti dati dell'Osservatorio Affitti, condotto da Nomisma per conto di CRIF in collaborazione con Confabitare, presentati in un recente convegno a Bologna, gettano luce sulle dinamiche in atto e sulle sfide che affrontano sia gli inquilini che i locatori nel contesto mutevole del mercato immobiliare. Durante l'evento, moderato da Luca Dondi, Amministratore Delegato di Nomisma, si è discusso di strategie e soluzioni innovative per affrontare le crescenti pressioni e garantire un mercato degli affitti più inclusivo e stabile. Quali sono alcuni dei principali risultati monitorati dall'Osservatorio Affitti? Mattia Barchetti, Head of Market Intelligence di CRIF: «Il 42% dei locatari opta per l'affitto a causa della mancanza di risorse economiche sufficienti per comprare una casa. Inoltre, il 7,3% della domanda dal mercato immobiliare si è spostato verso l'affitto, aumentando la pressione su questo settore». Quali misure concrete potrebbero incentivare i proprietari immobiliari a rimettere sul mercato gli appartamenti attualmente sfitti, e quanto incide l'aspetto psicologico dei proprietari nelle loro decisioni di affitto? Alberto Zanni, Presidente Nazionale di Confabitare: «Innanzitutto, per incentivare i proprietari immobiliari a rimettere sul mercato gli appartamenti sfitti è fondamentale adottare politiche fiscali che rendano vantaggioso affittare le proprie proprietà. Agevolazioni fiscali, sgravi sulle tasse di proprietà e incentivi per la ristrutturazione degli immobili sono misure che potrebbero fare una grande differenza, inoltre l'adozione di strumenti che forniscono referenze affidabili su chi chiede una casa può aumentare la fiducia dei proprietari e incentivare l’offerta di immobili». Quali sono i principali ostacoli nell’attuare misure di questo tipo? Roberto Maccaferri, Consigliere FIMAA Italia e Presidente FIMAA Bologna: «Le sfide nell'attuare queste soluzioni sono molteplici e complesse. Innanzitutto, ci sono le questioni normative e burocratiche che possono ostacolare l'implementazione di incentivi fiscali o di altre politiche pubbliche volte a stimolare l'offerta di alloggi». Oggi presentate un prodotto che riduce i rischi di insolvenza, di cosa si tratta? Beatrice Rubini, Executive Director Personal Solutions & Cybersecurity services di CRIF: «L'introduzione di strumenti informativi nel mercato del credito ha permesso di ampliare l'accesso al credito e ridurre i tassi di insolvenza. Allo stesso modo, nel mercato delle locazioni immobiliari, il nostro prodotto Affittabile permette all’inquilino di qualificarsi di fronte al proprietario di casa attraverso un documento che da un lato attesta il suo livello di affidabilità nel rispettare gli impegni di pagamento e dall’altro identifica il canone medio mensile sostenibile». Eleonora Carboni Ufficio Stampa Confabitare