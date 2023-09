Proprietari immobiliari e locazioni necessario l'intervento del Governo

Oggi essere un proprietario immobiliare non è certamente semplice, il bene immobile è molto normato e molte volte male! Un proprietario immobiliare con due o tre alloggi, magari ereditati, si trova a dover decidere cosa fare, in questo momento non è semplice dare una risposta. Proprietà rurali inserite in un contesto agricolo generano un basso reddito che vede l’agricoltore sempre più povero a discapito della grande distribuzione. Proprietà di fabbricati in località di montagna o di collina sono legati al mercato delle seconde case, se il bene è in una località sciistica o in una località valorizzata dal punto di vista turistico si può approcciare al mondo degli Affitti Brevi. Proprietà di negozi o locali commerciali, anche qui la grande distribuzione e il commercio online stanno modificando il mondo del commercio stesso, resistono solo negozi di nicchia inseriti in centri storici legati magari al mondo della ristorazione e del turismo. Proprietà di alloggi in località non turistica affitto a nuclei familiari che si impossessano dell’alloggio e grazie alle attuali norme se non rispettano il contratto che hanno sottoscritto non si riesce a reimpossessarsi del bene se non dopo aver avuto un mancato introito e sopportato spese infinite. Proprietario di alloggi in area turistica o universitaria, la rendita è ancora accettabile, ma ovviamente si sta cercando di limitare l’imprenditoria e vessare i proprietari immobiliari. La lamentela più riscontrata fra i nostri associati è la morosità, molte volte colpevole, cosa fare? Da queste poche righe vorrei provare a mandare un messaggio di buon senso al Governo, un piccolo comma inserito in una qualsiasi Legge che prevede: Il contratto di locazione (al pari di una fattura) è esigibile con decreto ingiuntivo e intimazione di pagamento con possibilità di pignoramento dei beni del moroso. Io non faccio l’avvocato ma credo che una norma di questo genere sarebbe solo di buon senso e sbloccherebbe molte polemiche emerse in questi mesi sul caro affitti e sull’affitto introvabile. Valerio Racca Presidente Confabitare Cuneo