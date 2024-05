Protezione civile, sempre al servizio degli altri

Novellara è stato uno tra i primi Comuni italiani in cui si è insediato un assessore di origine straniera: Youssef Salmi, nato in Marocco, è arrivato in Italia nell’estate del 1990 come clandestino, sentendosi però da subito un cittadino italiano, eletto consigliere comunale nel 2004 e poi assessore cinque anni dopo, oltretutto il secondo candidato più votato in quella tornata elettorale. E, ancora da clandestino, a Novellara svolgeva attività di volontariato per i bisognosi. E non è l’unico esempio: è diventata virale, alcuni mesi fa, la notizia dell’assegnazione della presidenza del gruppo di Protezione civile di Novellara a un cittadino di origine indiana, Bhupinder Singh, da tutti conosciuto come Sony, da tempo volontario e ora alla guida dell’associazione Nubilaria. Sony è arrivato in Emilia quando aveva 18 anni, nel 1998. Ha abitato a Rolo e poi per un anno in giro per l’Italia. "Ho lavorato in un circo, spostandomi in continuazione, per poi stabilirmi definitivamente a Novellara", racconta. Ora è impegnato come operaio in un’azienda metalmeccanica della cittadina reggiana. Di religione Sikh, è tra gli attivisti del grande tempio indiano che si trova a Novellara, che accoglie fedeli anche da altre regioni. Nel 2006 anche la moglieJasvinder Kaur è arrivata in Italia. Qui sono nati due figli maschi, Gurvinder e Karamjot, e una femmina, Jasleen. "Sono entrato nell’associazione di volontariato di Protezione civile una decina di anni fa, quando il gruppo è stato fondato in loco. Ho seguito il corso base, ho avuto incarichi per la parte logistica dell’attività. Ho fatto esperienza in questa associazione, cercando di rendermi utile in ogni situazione. Poi, al momento del rinnovo delle cariche dirigenziali della Nubilaria, i soci hanno deciso di eleggermi loro presidente". Non appena iniziata l’attività di volontario si è presentata subito un’emergenza: "Ricordo che il primo servizio fu quello del pattugliamento di un tratto di argine maestro durante una piena del fiume Po. Ma abbiamo operato anche fuori territorio, come a Forlimpopoli l’anno dopo, l’esondazione dell’Enza a Lentigione nel dicembre 2017, fino al disastro degli alberi abbattuti nel Bellunese sei anni fa, l’esondazione del Reno nel Bolognese, senza dimenticare la trasferta nella più recente alluvione in Romagna". Singh e gli altri volontari sono sempre pronti a partire, verso qualunque destinazione segnalata per emergenze. L’impegno di Sony è diventato molto contagioso anche per tanti altri suoi connazionali arrivati dall’India: "Io ho scelto la Protezione civile, ma consiglio a tutti di impegnarsi in qualunque associazione che si mette a disposizione degli altri: c’è la Protezione civile, ma ci sono anche la Croce rossa, l’Avis, le Pubbliche assistenze… C’è sempre bisogno di forze nuove nel volontariato. Sono tante le attività da svolgere. Non smetterò mai di lanciare appelli e messaggi per impegnare nuove persone a favore di attività rivolte a persone e territori in difficoltà".

a. le.