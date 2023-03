Quando sostenere la ricerca significa credere in un futuro sempre migliore

La salute è un diritto fondamentale dell'uomo. Ma non c'è salute senza ricerca, e non c'è ricerca senza un adeguato sostegno economico. I finanziamenti alla ricerca sono essenziali per un futuro migliore per tutti. E il modo per contribuire a questo futuro è fare la nostra parte. Come? Ad esempio destinando il 5x1000 agli enti di ricerca sanitaria e agli enti di ricerca scientifica e universitaria. Nella sezione relativa al finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria, è dunque possibile firmare ed indicare il codice fiscale dell’ente al quale si desidera devolvere la percentuale di Irpef. Ma cosa significa devolvere il 5x1000 alla ricerca sanitaria e a quella scientifica e universitaria? Partiamo con il dire che i fondi raccolti saranno utilizzati da strutture ed enti individuati e vigilati direttamente dal Ministero della Salute per diversi tipi di attività di ricerca spesso subito applicabili al malato o per ricerche per la diagnosi precoce, per la cura di malattie rare o modelli organizzativi innovativi.