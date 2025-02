Quell'Italia ormai divorata dal cemento

Lo scorso dicembre ISPRA, Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale, ha presentato il rapporto con i dati del 2023, continuando il monitoraggio del consumo di suolo in Italia iniziato nel 2006. Risultato: il consumo di suolo e l’abusivismo edilizio continuano a crescere; invece di un piano casa nazionale (il primo e ultimo è stato il piano Fanfani del 1949) il Parlamento ha approvato negli ultimi quarant’anni tre condoni edilizi e il salva casa nel 2024. Dal rapporto ISPRA risulta che ogni secondo spariscono 2 metri quadrati di suolo, coperto da cemento o asfalto, con un ritmo più veloce rispetto al decennio precedente: 20 ettari al giorno. Infatti, se nel 2006 ad ogni cittadino italiano corrispondevano 348,2 metri quadrati di terreno rivestito da opere artificiali, oggi questi metri quadrati sono diventati 365,7. Ciò significa che una superficie di 21.578 chilometri quadrati (più o meno la Lombardia), pari al 7,16% del territorio nazionale è stata ricoperta e ha smesso di dar vita alle piante, sottrarre anidride carbonica all’aria, assorbire acqua durante i nubifragi, o eventi estremi sempre più frequenti, rifrescare nelle ondate di calore. È ovvio che il progresso o lo sviluppo delle attività umane richiedono interventi di nuove costruzioni o nuove strade, ma il paradosso che si riscontra dai dati ISPRA è che il consumo di suolo aumenta mentre la popolazione diminuisce; il 31 dicembre 2023 la popolazione italiana era di 58,9 milioni di persone e in dieci anni il nostro Paese ha perso 1,3 milioni di residenti, eppure si continua a costruire. Cosa si costruisce? Dice ISPRA che tra le cause principali dell’aumento di superficie consumata ci sono logistica e grande distribuzione. Nel 2023 solo un terzo del consumo di suolo è stato riservato agli edifici residenziali o servizi, e tutto il resto per attività produttive, logistica, grande distribuzione, pannelli fotovoltaici; inoltre nel 2023 ben 16 chilometri quadrati di costruzioni sono sorte in zone a rischio alluvione e 5 in zone a rischio frana. L’altro paradosso di una tale situazione è che da un lato sta lentamente sparendo il commercio tradizionale e dall’altro non si riesce a risolvere l’emergenza abitativa, soprattutto in affitto. Il massiccio avvento della logistica e della grande distribuzione è sicuramente un fenomeno globale ma nella realtà italiana il piccolo commercio ha rappresentato fino ad ora sia un’importante attività economica locale, sia un ruolo sociale di aggregazione. È sicuramente una perdita perché siamo sempre più soli. Le cinque Regioni che hanno avuto gli aumenti più rilevanti di consumo di suolo sono nell’ordine Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Campania e Piemonte. La nostra Regione con la legge n. 24 del 2017, dal titolo emblematico “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, riteneva di aver bloccato il consumo di suolo, ma non aveva fatto i conti con gli appetiti di Comuni (oneri di urbanizzazione) e costruttori (speculazione) che hanno continuato a costruire senza troppo pensare all’edilizia sociale. Questa è una delle ragioni per cui ad esempio a Bologna ci sono circa il doppio di case sfitte rispetto alla domanda di affitto. Mauro Grazia Consulente Confabitare