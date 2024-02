Rapaci’s Angels . Quattro ragazze al lavoro tra falchi, avvoltoi e barbagianni

Sulla collina di Riccione c’è chi promuove da anni un’arte millenaria, oggi riconosciuta patrimonio Unesco: la falconeria. Al parco Oltremare lavorano quattro ragazze che ogni giorno si prendono cura di decine di rapaci. Sono Linda Sacripanti, Alice Papotti, Michela Modi e Rossella Rao, protagoniste del ’Volo dei rapaci’ che ogni stagione coinvolge migliaia di persone, più volte al giorno. "La falconeria viene sempre più associata – dicono le falconiere – alla conservazione. Molte specie di rapaci si trovano in enormi difficoltà di sopravvivenza in ogni angolo del pianeta, e sono simbolo di campagne ecologiste. Una realtà come Oltremare promuove dimostrazioni di volo didattiche, per sensibilizzare il pubblico verso il rispetto di questi animali". Tra le ragazze c’è chi è laureata, chi sta per diventare tecnico veterinario, chi ha iniziato questa professione quasi per caso, dopo stage di volontariato. Tutte però sono unite dal grande amore verso gli animali.

E’ un lavoro difficile?

"Si tratta di animali molto istintivi. Alcuni con aperture alari di oltre tre metri. Serve essere molto concentrati ogni minuto con loro. Ma grazie al legame che si consolida nel tempo, dove sono loro a sceglierci, si crea qualcosa di davvero unico. Ricordiamoci che questi animali vengono lascati liberi di volare ed è importantissimo avere un rapporto di fiducia molto forte".

Quanti e quali rapaci vivono a Oltremare?

"E’ un gruppo molto eterogeneo di specie diverse, con abitudini, necessità, caratteri diversi. Ci prendiamo cura di circa 50 esemplari tra falchi, aquile, poiane, avvoltoi, gufi, barbagianni e anche grifoni, tra i più grandi avvoltoi d’Italia".

Come si strutturano le vostre giornate?

"E’ una routine quotidiana fatta di pulizie, cibatura, addestramento, dimostrazioni di volo davanti al pubblico, quando il parco è aperto. Poi c’è la gestione di persone che partecipano a corsi quotidiani di falconeria".

Portate avanti anche progetti di ricerca?

"I rapaci sono animali straordinari, su cui si fanno continui studi e ricerche. Alcuni nostri tirocinanti hanno fatto tesi di laurea molto interessanti. Una delle ultime è sui barbagianni nati nella nostra struttura. Linda sta portando avanti uno studio sugli avvoltoi collorosso".

Per chi vuole avvicinarsi a questa arte, che consigli volete dare?

"Il nostro consiglio è di valutare attentamente se si hanno le possibilità di poter gestire un animale di questo tipo. Bisogna essere dotati di grandissima pazienza, prima di tutto verso se stessi. Serve perseveranza e rispetto. Serve aprire il proprio animo, e mettersi in sintonia con l’animale. Creare una relazione fatta di fiducia reciproca, che porterà rapace e falconiere a lavorare all’unisono e in totale sinergia. Sono animali in grado di regalare forti emozioni, soddisfazioni e soprattutto hanno tantissimo da insegnarci. In realtà sono loro i nostri maestri".