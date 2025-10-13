Ravenna, rinnovati i patti territoriali: associazione al tavolo

A Ravenna, il 23 settembre, Confabitare ha firmato, insieme alle altre associazioni della proprietà e a parte di quelle dell’inquilinato, il rinnovo dei Patti Territoriali previsti dalla Legge 431/98. La firma sostituisce quella del gennaio 2018 e vede Confabitare tra le associazioni della proprietà firmatarie insieme a Confedilizia, ASPPI, UPPI e APPC, con la partecipazione delle rappresentanze degli inquilini Assocasa e Feder.Casa Confsal. L’intesa punta a rilanciare i contratti a canone concordato (3+2), alternativa che negli ultimi anni aveva rischiato di perdere attrattiva rispetto ai contratti liberi o alle locazioni brevi. I vantaggi fiscali restano rilevanti – cedolare secca al 10% invece che al 21% e aliquota IMU ridotta, ma l’accordo introduce novità pensate per rendere lo strumento più competitivo e rispondente al mercato. Tra i principali aggiornamenti figurano l’aumento del 10% dei valori massimi delle tabelle dei canoni, in linea con l’incremento ISTAT registrato dal 2018, e l’introduzione di un adeguamento automatico triennale, salvo diverso accordo, volto a coprire parzialmente l’inflazione maturata nel triennio: una novità significativa, poiché negli accordi precedenti tale automatismo non era previsto. La nuova intesa amplia anche la forbice tra i valori minimi e massimi, offrendo una maggiore libertà di contrattazione tra le parti. Tra le innovazioni più rilevanti figura inoltre l’introduzione della doppia asseverazione per i contratti non redatti dalle associazioni, una garanzia ulteriore di trasparenza e rispetto della normativa.