Riforma Cartabia e mediazione in condominio: qual è il ruolo dell’amministratore in caso d

Lo scorso 30 giugno sono entrate in vigore delle nuove disposizioni della Riforma Cartabia in tema di mediazione. Le modifiche al D.lgs. 4 marzo 2010 n.28 impattano in modo significativo sulla mediazione delle liti condominiali, che diventerà ancora più agile e rapida. Il significativo e specifico cambiamento riguarda la legittimazione dell’amministratore di condominio, che, in virtù del nuovo art. 5 ter, potrà attivare il procedimento di mediazione o aderirvi anche senza la preventiva delibera dell’assemblea condominiale. Al legale rappresentante del condominio sarà rimessa dunque la decisione, da prendere in tempi rapidi, di aderire alla mediazione in caso di invito della controparte, per evitare di incorrere in responsabilità. Al contrario, la scelta di conciliare o di accettare la proposta del mediatore, dovrà essere sempre approvata dall’assemblea, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136 c.c. Per accelerare i tempi, è stabilito comunque che il verbale o la proposta fissino un termine per l’approvazione assembleare, spirato inutilmente il quale, la conciliazione dovrà intendersi conclusa. Con il primo incontro, le parti entreranno subito in mediazione, eliminando il passaggio finora costituito dall’incontro a solo scopo informativo, che nella prassi finiva spesso per protrarsi oltre la prima seduta, con inutile dispendio di tempo per gli organismi e per le parti che intendono davvero mediare. È evidente, dunque, che il compito di spiegare ai condomini i benefici e l’utilità della mediazione saranno affidati di fatto all’amministratore di condominio e all’avvocato che lo assiste. Dal momento che le parti entreranno subito in mediazione sin dal primo incontro, anche le spese di avvio della procedura e le indennità saranno da subito dovute. La procedura ha una durata massima di tre mesi che decorrono dalla data del deposito dell’istanza presso l’organismo di mediazione, prorogabili di altri tre mesi prima della scadenza mediante accordo scritto tra le parti, scaduti i quali riprenderanno a decorrere i termini di decadenza interrotti (ad esempio, i 30 giorni per poter impugnare le delibere assembleari). L’amministratore che avrà chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo di pagamento di oneri condominiali pure dovrà, obbligatoriamente, ricorrere alla mediazione in caso di opposizione. La nuova procedura, più snella e rapida, assegna un importante ruolo all’amministratore condominiale ed al suo avvocato che i condomini dovranno, pertanto, saper scegliere tra i professionisti più qualificati. Il nostro auspicio è che questo mezzo di risoluzione delle liti alternativo alla giurisdizione ordinaria abbia un chiaro ed effettivo sviluppo e, soprattutto, possa costituire uno strumento di utile riduzione della deleteria litigiosità condominiale che, sappiamo, tanto male arreca alla qualità di vita dei condomini. Avv. Luigi Grillo Presidente di Confabitare Napoli Mediatore civile