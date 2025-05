Risparmiare energia in casa

Con le bollette sempre più care e le temperature globali in aumento, piccoli gesti quotidiani possono aiutare a risparmiare energia a beneficio del bilancio familiare e dell'ambiente. Utile in questo senso scegliere elettrodomestici con una buona classe energetica (la scala va da A a G) e prediligere programmi “eco”, ad esempio per lavatrice e lavastoviglie, avviandole sempre a carico pieno e senza trascurarne la manutenzione. In cucina poi è consigliato non aprire in continuazione il forno (da preferire la cottura ventilata o il forno a microonde) così come il frigorifero (limitando così l'attivazione del compressore). Buone regole infine quelle di non lasciare in stand-by gli elettrodomestici, di scegliere l'orario giusto nel caso di tariffa bioraria e di limitare l'uso del condizionatore.