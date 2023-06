Sagre, musica e sport: la guida dell’estate

Non sarebbe estate senza la densa programmazione di eventi in Appennino. A Pavullo c’è grande attesa per la Notte Verde e Non Solo Birra. Serramazzoni consolida la data del Girobrindisi, oltre che la tradizionale Fiera. Le rassegne saranno al centro dell’estate di Guiglia; a Prignano si terrà un camp della Cri. A Lama Mocogno diverse iniziative al teatro all’aperto, mentre Polinago si prepara ad una nuova edizione della ColorApp il 23 luglio. Grande attesa per la Festa dei Matti di Palagano, mentre a Frassinoro andrà in scena il Summer Biathlon Festival. A Pievepelago torna la Notte Rosa, a Sestola la Notte Bianca. Fanano punta sulla festa del Mirtillo (19 e 20 agosto) e Montecreto sul Palio degli Asini. A Montese e Zocca diversi gli appuntamenti, come il Color Day e la festa della Lavanda; tante le sagre storiche a Montefiorino e Fiumalbo. Riolunato aspetta la fine di giugno per il ‘Lunario fest’.

Riccardo Pugliese