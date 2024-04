Salumeria Piazza Piccola, il gusto al centro

Qualità. Ruota attorno a queste tre sillabe il quotidiano della ‘Salumeria Piazza Piccola’. Che, come da insegna stampata sulle mattonelle diamantate che ne rivestono il retro del banco è sì in piazza piccola, ma è molto più di una salumeria. Lo sanno bene i sassolesi, che oltre la vetrina che si affaccia sui portici della centralissima piazza Garibaldi trovano il meglio che l’enogastronomia di queste zone, e non solo, può proporre.

Nata all’inizio del nuovo millennio (correva l’anno 2003) grazie all’intuizione di Gabriele Bonettini, per tutti ‘Bobo’, e il suo socio di allora, ovvero Filippo Bellei, la ‘Salumeria Piazza Piccola’ il suo percorso lo ha fatto e lo fa tuttora senza mai perdere d’occhio quelle tre sillabe di cui si diceva in apertura. ‘Qua-li-tà’, appunto, declinata su una proposta molteplice, e su giornate lunghissime, che cominciano di prima mattina e finiscono a tarda sera, accendendo una luce di eccellenza sotto quei portici che incorniciano il ‘salotto’ della città. ‘Bobo’ (guai a chiamarlo Gabriele) sottende, con i figli Vittorio e Riccardo e il supporto ("indispensabile", la superflua precisazione) della moglie Barbara Gazzetti, presidiando una proposta di livello, articolata su prodotti di eccellenza.

Le eccellenze gastronomiche che occhieggiano lungo lo storico bancone sono più di una tentazione, e raccontano "filiera corta, attenzione alla tradizione e all’innovazione" ma anche e soprattutto una passione che ‘Bobo’ coltiva da sempre e ha trasmesso ai suoi due figli, il cui contributo ha ampliato i confini di quella che sarebbe rimasta una semplice bottega.

Invece ecco l’enoteca, con scelta importante di etichette altrettanto importanti in grado di soddisfare sia chi vuole bersi un bicchiere ‘di quello buono’ ma anche chi cerca la bottiglia di prestigio da portare a casa o da regalare. L’eccellenza vinicola italiana, ma anche lo champagne, e più in generale una selezione di vini in grado di soddisfare le aspettative più esigenti.

Piatti forti? "I menù e le proposte seguono da una parte la nostra tradizione, dall’altro la stagionalità", spiega ‘Bobo’ che tuttavia confessa un debole per la pasta fresca ("lasagne, tortellini e tortelloni") e per due autentiche ‘chicche’ come il coniglio arrosto e, "quando si può, visto che è piatto tipicamente invernale", il cotechino.

Le mattine e i pomeriggi, oltre le storiche vetrine della ‘Salumeria Piazza Piccola’, passano da queste proposte, che ‘Bobo’ e i suoi ‘ragazzi’ hanno spinto oltre. Approdando ai catering ultraspecializzati a beneficio di eventi aziendali presso fiere ed headquartes e ad una proposta di ristorazione iperselezionata – una quarantina di coperti, prenotazione vivamente consigliata – a guardia della quale c’è lo chef Riccardo, custode di tradizioni declinate su più piani e più piatti, perché nulla venga lasciato al caso. In inverno si cena all’interno dei locali della ‘Salumeria Piazza Piccola’, ristrutturati nel 2023 in chiave moderna, con affacci non privi di fascino sugli angoli più suggestivi del salotto cittadino, ma con la bella stagione i tavoli – che ampliano il numero dei coperti – si impossessano dello spazio antistante lo storico esercizio, per celebrare, tra un bicchiere di quello buono e la portata che non ti aspetti, una ‘sassolesità’ di cui ‘Bobo’ ha scelto di fare cifra della sua proposta. Il menù? "Tradizionale ma non privo di sorprese". Parola di ‘Bobo’…