Scadenze per devolvere: le date da segnare sul calendario

Devolvere il 5x1000 è senza dubbio importante per una lunga serie di motivi. Si tratta di un metodo semplice ed efficace, che costa davvero poco ma che alla fine può fare davvero tutta la differenza del mondo, soprattutto per quelle realtà che combattono quotidianamente con problemi di ogni sorta. È altrettanto importante però segnare sul calendario le scadenze entro cui donare. Che coincidono esattamente con le scadenze fiscali di questo 2023. La scadenza per la presentazione del 730 sia precompilato che ordinario è il 30 settembre ma, visto che la scadenza cade di sabato, il termine è riportato al successivo 2 ottobre. Per quanto riguarda il Modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico) bisogna tenere a mete queste date: il 30 novembre se presentato per via telematica direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati; dal 2 maggio al 30 giugno se la presentazione viene fatta in forma cartacea tramite ufficio postale. C'è poi il caso in cui il contribuente non sia tenuto a effettuare la dichiarazione, in questo caso basta firmare l'apposita scheda allegata CU, al 730 o al Modello Redditi Persone Fisiche. Infine da ricordare che il Modello 730 precompilato e il Modello Redditi (ex Unico) Persone Fisiche precompilato, saranno disponibili dal 30 aprile 2023.