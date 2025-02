Scarico abusivo nel Ravone: le implicazioni

Ho scoperto che l’immobile da me comprato in via Andrea Costa (area oggetto dell’alluvione di Ottobre 2024) avrebbe uno scarico abusivo che “butta” nella parte del torrente Ravone tombata; il Comune afferma che ho contribuito illegittimamente ad aumentare l’acqua nel Ravone a discapito della sua capacità di portata, e mi chiede di sanare la situazione con urgenza; poiché io ho acquistato la casa che aveva già gli scarichi così come sono stati rinvenuti, e non lo sapevo, cosa devo fare? Sono passibile di una denuncia penale? Preliminarmente verificherei il testo del rogito di acquisto per verificare se fosse indicato qualcosa in merito o se l’argomento sia stato del tutto taciuto. Il suggerimento è poi di incaricare un professionista (un geometra o un ingegnere) affinché verifichi se esiste un’autorizzazione allo scarico presso gli uffici competenti. In caso negativo si dovrà procedere all’allacciamento alla rete fognaria e questo potrebbe comportare dei costi a carico del richiedente; il condizionale è d’obbligo posto che quando si pagano le bollette al gestore, in detti importi, ci sono anche somme richieste a titolo di “estensione o potenziamento reti”, pertanto si dovrebbe approfondire se effettivamente la richiesta per detto titolo sia dovuta. Suggerirei anche di approfondire se l’esistenza dello scarico “illegittimo” fosse una circostanza conoscibile con l’ordinaria diligenza dall’acquirente. I costi per gli adeguamenti potrebbero essere domandati a chi le vendette casa – salvo nel testo di rogito non ci siano esplicite esenzioni di responsabilità - poiché appare trattarsi di vizi occulti. Dall’invio della diffida – che dovrà essere spedita rigorosamente entro 8 giorni dalla scoperta del vizio occulto – si potrà poi valutare di richiedere il risarcimento dei danni o la risoluzione del contratto al venditore, sempre che le relative azioni non siano prescritte. Avv. Anna Maria Cesari Consulente Confabitare