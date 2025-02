Sempre attiva la sede di Confabitare Reggio Emilia

Confabitare Reggio Emilia, con sede a Poviglio in piazza Umberto I, è ormai un punto di riferimento per i proprietari immobiliari del territorio da due anni. Grazie all’impegno della presidente Stefania Soncini e di un team di professionisti qualificati, l’associazione continua a garantire consulenze di alto livello e una tutela completa del patrimonio immobiliare, rispondendo alle esigenze degli associati con competenza e dedizione. L’affiliazione a un’associazione nazionale come Confabitare rappresenta un valore aggiunto per chi cerca non solo supporto tecnico e legale, ma anche un interlocutore affidabile con le istituzioni. «Confabitare è un luogo dove ricevere consulenze professionali», spiega Stefania Soncini, «e una realtà che lavora attivamente per migliorare la qualità della vita dei proprietari e difendere i loro diritti. Con il nostro impegno costante, vogliamo essere al loro fianco per affrontare insieme le sfide del mondo dell’abitare». L’associazione offre un’ampia gamma di servizi, dalla consulenza legale e notarile alla gestione amministrativa e sindacale all'accompagnamento sulle normative europee di rigenerazione del patrimonio immobiliare, fino a interventi per risolvere problematiche condominiali e immobiliari. L’obiettivo è fornire un’assistenza a 360 gradi, con soluzioni su misura per ogni necessità. Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, ha commentato: «La sede di Reggio Emilia ha rappresentato un passo significativo nella crescita della nostra associazione. Questa sede evidenzia il nostro impegno in una zona strategica come Reggio Emilia. La nostra missione è quella di garantire che ogni abitazione sia un luogo di sicurezza e benessere, e con questa sede di Poviglio con succursale a Reggio Emilia siamo in grado di offrire un supporto capillare alla comunità locale». Confabitare Reggio Emilia non si limita a fornire supporto ai singoli associati, ma agisce anche a livello locale per promuovere iniziative che migliorino il territorio e la qualità abitativa.