’Sentieri Comuni’, trekking lungo la storia

di Stefano Fogliani

La volontà di condividere i percorsi, della vita come del territorio, detta il ritmo di ’Sentieri Comuni’: è un progetto che vede coinvolti i comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Castellarano, Casalgrande, Montefiorino, Polinago, Baiso Serramazzoni, Pavullo, Lama Mocogno, Palagano, Prignano.

Una serie di camminate non competitive – tredici – che si svolgeranno tra aprile e settembre e che toccheranno i vari comuni, secondo un itinerario che si snocciolerà su tutto il territorio. Facili trekking di divertimento e di approfondimento storico, di conoscenza delle attività locali e di interesse salutistico, ma soprattutto saranno giornate di spensieratezza, di amicizia, di condivisione.

Si partirà da Sassuolo, in aprile, e si concluderà sempre a Sassuolo con una manifestazione pubblica che vedrà la partecipazione di tutti i comuni coinvolti. Un’occasione per approfondire la conoscenza del territorio circostante, della storia e delle tante specialità e paesaggi che ci circondano. Il progetto ’Sentieri Comuni’ che vede ProLoco Sassuolo protagonista assieme alle altre realtà reggiane e modenesi, è solamente uno dei tanti appuntamenti che si svolgeranno in città in questo mese che ci porta alla primavera, in attesa del Comics&Sport e degli eventi che caratterizzeranno il lungo week end del Santo Patrono.

A partire dalla stagione del Crogiolo, che ha già segnato il tutto esaurito con i primi due appuntamenti ed un pubblico entusiasta in occasione delle serate che hanno visto sul palco prima Iva Zanicchi e poi Matteo Gracis. Il prossimo appuntamento al Crogiolo giovedì, il 16 marzo, con la comicità di Debora Villa che festeggerà con il nuovo Recital ‘Venti di Risate’ vent’anni di carriera, mettendo in scena uno spettacolo che raccoglie il meglio del suo repertorio, dalle gag sull’universo femminile e sulla varia umanità alle favole raccontate con graffiante cinismo comico.

Passando per Adamo ed Eva, Debora ci racconterà cosa succede ad una donna quando raggiunge i nannaranannannanni. Uomini, donne, affanni, sogni, illusioni, frastuoni, emozionico(s)miche, trafavoleecronache, Debora sarà un’onda travolgente, cinica e intelligente.

La prima parte della stagione al Crogiolo si concluderà il 21 aprile con Giorgio Vanni: un’intervista e un live acustico molto suggestivo in cui Vanni, accompagnato dalla sua chitarra interpreta in chiave acustica le sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato l’adolescenza di tutti, dagli anni ’90 in poi: l’evento è legato a doppio filo alla seconda edizione di ‘Sassuolo Comics&Sport’, il festival dedicato ai fumetti e alla cultura pop e nerd declinati all’interno del mondo dello sport.

s.f.