«Servono politiche serie per la ripresa del mercato delle locazioni a Bologna»

Bologna continua a fare i conti con una crescente difficoltà di accesso alla casa, che colpisce studenti, lavoratori e famiglie. I prezzi salgono, le abitazioni disponibili diminuiscono e cresce il divario tra chi cerca un alloggio e chi, pur avendolo, teme di metterlo in locazione. In questo contesto, Confabitare torna a chiedere un cambio di passo nelle politiche urbane e un sistema di garanzie che restituisca fiducia ai proprietari. «Le soluzioni esistono, ma servono politiche abitative serie per invertire la rotta». È questo l’appello di Alberto Zanni, presidente di Confabitare, che interviene sul problema sempre più urgente del caro locazioni e della carenza di alloggi disponibili in città. «Gli alloggi sfitti non sono pochi, ma il 30% di questi proprietari non è più disposto a mettere in locazione la propria abitazione perché già scottato da precedenti esperienze negative, come inquilini morosi o danni all’appartamento». Per affrontare il problema, lo scorso febbraio è nata CoopAbitare, con l’obiettivo di offrire garanzie concrete. «Il proprietario non concede direttamente in locazione all’inquilino, ma diventa socio della cooperativa, che a sua volta mette a disposizione l’alloggio a studenti o lavoratori – spiega Zanni –. Se l’inquilino è in ritardo con il pagamento, il proprietario non subisce alcuna conseguenza diretta, perché è la cooperativa ad anticipare la mensilità. Inoltre, essendo socio, partecipa alla distribuzione degli utili a fine anno: oltre alle dodici mensilità garantite, riceve così una sorta di 'tredicesima'. La cooperativa si occupa poi della manutenzione ordinaria dell’appartamento e, se richiesto, può anche gestire i rapporti con l’amministratore di condominio». Una formula semplice, ma che sembra già riscontrare successo. «Nel corso di questi mesi abbiamo già rimesso in locazione, a canone concordato, oltre venti alloggi che prima erano sfitti e che ora sono occupati in gran parte da studenti universitari – conferma Zanni –. Questo dimostra che le soluzioni per riequilibrare lo scenario ci sono, ma servono l’impegno di tutti e un reale coinvolgimento delle associazioni di categoria per ottenere un cambiamento concreto». Ma non è finita qui. «Permettere un aumento del 15% sulle tariffe dei canoni concordati potrebbe essere un incentivo per lasciare il settore turistico e rientrare nel campo delle locazioni tradizionali – spiega –. Si tratta di un piccolo margine, ma sufficiente a convincere molti proprietari a fare questa scelta». Infine, l’auspicio è quello di ampliare il modello sperimentato a San Benedetto Val di Sambro: «Oggi venticinque studenti vivono lì pagando solo 75 euro al mese per un posto letto – conclude Zanni –. Estendere questo modello ad altri Comuni ben collegati con la stazione di Bologna, non solo in Appennino ma anche in pianura, potrebbe rivelarsi uno strumento importante».