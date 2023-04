Settore trainante dell’agricoltura

L’ortofrutta è un settore chiave dell’agroalimentare italiano e rappresenta un quarto della produzione agricola nazionale con 1,2 milioni di ettari coltivati a frutta e verdura, per 300 mila aziende coinvolte. Nel 2022 l’Italia ha prodotto circa 25 milioni di tonnellate di prodotti ortofrutticoli dato sostanzialmente in linea con l’anno precedente. Il valore della produzione ortofrutticola alla fase agricola ammonta a circa 15 miliardi di euro mentre le esportazioni nel 2022 hanno superato i 10 miliardi di euro. Nel 2022, i prezzi all’origine sono aumentati del 14% su base annua ma evidenziano un andamento differente per le due principali categorie. Infatti, per gli ortaggi, l’indice dei prezzi è aumentato del 19% rispetto al 2021 mentre l’indice della frutta ha registrato un aumento del 7%. La crescita dei prezzi all’origine di quest’ultimo aggregato è stata frenata dalla riduzione dei prezzi registrati da uve da tavola (-20% vs 2021), pere (-8%) e mele (-5%) che è imputabile alla maggiore produzione e quindi offerta di questi prodotti rispetto al 2021. Gli scambi con l’estero di ortofrutticoli freschi e trasformati hanno generato un saldo della bilancia commerciale italiana di 2.762 milioni di euro grazie a esportazioni per 10.464 milioni di euro e a importazioni per 7.702 milioni. Rispetto all’anno precedente, la spesa per le importazioni è cresciuta del 14% mentre gli introiti generati dalle esportazioni sono cresciuti dell’8% e dunque il saldo è diminuito del 5%. Gli acquisti al dettaglio di ortofrutticoli sono ammontati a 7,4 miliardi di kg (-2,7% rispetto al 2021) con una spesa delle famiglie cresciuta fino a 18,4 miliardi di euro (+4,1% rispetto al 2021) a causa dell’aumento del 7% dei listini medi al dettaglio. Tra i principali prodotti si registra la flessione degli acquisti di uve (-6%), pomodoro (-4,4%) e patate (-1,3%) mentre sono cresciuti gli acquisti di mele (+3,1%) e kiwi (+0,2%). L’acquisto procapite di ortofrutta è stato di 126 chili con una spesa di 313 euro.